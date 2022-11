Pizza verde: Na Domino's, carros elétricos para delivery vão além de uma fatia da frota

A Domino's apresentou na segunda-feira, 22, o seu próximo passo na corrida por reduzir a emissão de carbono da rede de pizzarias que opera. Depois de um estudo sobre onde seria mais efetivo agir, a empresa decidiu por ampliar a frota de elétricos que realizam entregas em alguns países.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Para começar, serão adicionados 800 novos veículos do modelo Bolt, o elétrico baratinho da Chevrolet, na rede de entregas dos EUA. O piloto deve servir para empresa estudar como levar soluções verdes para as operações do mundo todo.

Ainda de acordo com a Domino's, os carros elétricos que farão as entregas oferecem várias vantagens, incluindo ampla duração da bateria com potencial para vários dias de entrega. Também possui custos médios de manutenção mais baixos do que veículos não elétricos.

Outro ponto estratégico neste processo de eletrificação é o fato de que os veículos elétricos da frota serão capazes de atrair entregadores que não possuem carro próprio. Atualmente, a Domino's Pizza já entrega com bicicletas elétricas e patinetes elétricos em 24 mercados internacionais, incluindo os Estados Unidos.

A operação dos mais de 800 Chevrolet Bolt da Domino's ficará a cargo da Enterprise Fleet Management, empresa que fará a gestão completa da frota. Sendo assim, para Domino’s o negócio ainda segue fazer pizzas.