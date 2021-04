Piloto automático da Tesla é enganado em teste e funciona sem motorista

O piloto automático dos carros da Tesla foi enganado para funcionar sem ninguém sentado no banco de motoristas, de acordo com informações da organização Consumer Reports, que trabalha por transparência e testa de produtos nos EUA.

O teste do veículo aconteceu após um acidente fatal no Texas em que duas pessoas morreram a bordo de um Tesla sem ninguém no assento do motorista. Recentemente, a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA, na sigla em inglês) confirmou estar investigando 23 acidentes que podem ter sido causados por uma falha na ferramenta de piloto automático dos carros Tesla.

De acordo com a Consumer Reports, foi possível "facilmente" enganar o piloto automático colocando uma corrente pesada no volante, para simular a pressão e peso das mãos do motoristas, e manter o cinto afivelado. Os testadores conseguiram andar diversos quilômetros em um circuito fechado sem ninguém à frente do veículo.

O teste mostra falhas graves nos sistemas da Tesla, que falha em ter um mecanismo mais eficiente de verificação de um motorista no comando do veículo, como leitores infravermelhos para verificar atenção e olhar da direção.

Os testes são feitos com a recém-lançada versão beta da sua tecnologia "Full Self-Driving" (FSD), uma versão mais avançada do piloto automático dos carros da marca de Elon Musk. O recurso adicional custa 10.000 dólares e oferece auto-estacionamento, reconhecimento de semáforo e sinais de parada e a capacidade de entrar em rampas e saídas de rodovias.

Apesar da tecnologia, a companhia deixa claro que é preciso ter um motorista junto ao volante para evitar falhas do piloto automático e que os motoristas devem prestar atenção à estrada e seguir as recomendações da Tesla para retomar o controle de seus carros quando necessário.