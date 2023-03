PicPay se diz pronto para IPO após primeiro lucro da história

O PicPay procura janela para uma oferta inicial de ações nos Estados Unidos depois de registrar seu primeiro lucro da história.

“O PicPay está pronto para o IPO”, disse André Cazotto, diretor de Relações com Investidores, M&A e Estratégia, à Bloomberg. “O que estamos avaliando agora é a janela ideal, que nos parece ainda um pouco distante.”

A fintech registrou lucro de R$ 20,4 milhões no quarto trimestre do ano passado - ante prejuízo de R$ 516 milhões no mesmo período de 2021. O número positivo - o primeiro desde a fundação, em 2012 - “não é algo pontual”, afirmou Cazzoto. No ano, contudo, o PicPay ainda teve prejuízo de R$ 693 milhões, ante R$ 1,9 bilhão em 2021.

Open Finance como estratégia

O diretor vê o ano de 2023 beneficiado pela evolução das entregas do Open Finance, uma vez que o PicPay obteve a licença de iniciador de pagamentos. A empresa também pretende evoluir no cardápio de produtos para a pessoa jurídica, “próximo ao que é oferecido ao público pessoa física”.

O PicPay é ligada à holding J&F, pertencente à família Batista, dona da JBS. A fintech havia programado um IPO nos EUA para 2021, mas adiou os planos em meio ao cenário de juros baixos, de acordo com os jornais na época.