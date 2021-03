Consumidores elegem as melhores operadoras de celular do Brasil

A Anatel divulgou durante esta semana os resultados da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida referente ao ano de 2020. Trata-se de uma avaliação em que os consumidores dão notas de 0 a 10 para as operadoras de telefonia celular em diferentes categorias e que contemplam os principais planos oferecidos por cada uma delas. Entre as postulantes estavam empresas como Claro, Vivo, TIM, Oi, Nextel, entre outras.

O destaque positivo da lista fica com a Claro, que obteve a melhor nota na categoria de planos pós-pagos e a segunda melhor avaliação em relação aos planos oferecidos no modelo pré-pago. Já a Oi amargou a lanterna da lista em todas as três categorias de telefonia, principalmente no segmento pós-pago, onde obteve apenas 6,87 pontos. Nem todas as empresas ofereciam todos os serviços, vale lembrar.

Pós-Pago

Claro: 7,75 Vivo: 7,62 Algar e TIM: 7,50 Nextel: 7,11 Oi: 6,87

Pré-Pago

Algar: 7,79 Claro: 7,66 Nextel: 7,60 Sercomtel: 7,43 TIM: 7,42 Vivo: 7,34 Oi: 7,29

Telefonia fixa

Unifique: 8,56 Sercomtel: 7,82 Algar: 7,78 TIM: 7,65 Vivo: 7,48 Claro/NET: 7,47 OI: 7,10

A pesquisa completa pode ser acessada no site da Anatel.