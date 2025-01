Pequim lança tecnologias para facilitar pagamentos de estrangeiros no aeroporto

Com o objetivo de facilitar os pagamentos para estrangeiros na China, Pequim lançou dois dispositivos inovadores no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Pequim Capital. Os produtos “Changyoutong” e “Mifangka”, apresentados em 8 de janeiro no ponto de serviço “Beijing Service”, prometem melhorar a experiência de consumo e mobilidade dos turistas.

O “Changyoutong” é um terminal de pagamento compacto e multifuncional, desenvolvido pela UnionPay da China, Banco de Pequim e Beijing Unicom. O dispositivo permite que turistas realizem pagamentos por QR code, utilizem tradução de voz e acessem serviços bancários com praticidade.

Os turistas podem alugar o dispositivo no balcão do serviço, localizado próximo à saída do portão de chegada internacional. O processo de abertura de conta no Banco de Pequim e configuração do “Changyoutong” é rápido, levando cerca de cinco minutos.

Além disso, o dispositivo suporta recargas em cartão de crédito ou dinheiro, permitindo pagamentos práticos em QR code tanto por escaneamento ativo quanto passivo.

“Mifangka”: pagamento por aproximação com RMB digital

Já o cartão “Mifangka” utiliza tecnologia NFC para facilitar pagamentos por aproximação, sem a necessidade de baixar aplicativos ou criar contas adicionais. Desenvolvido pelo Banco da China, China Unicom e Beijing Pass, ele oferece funcionalidades como acesso à internet, chamadas e uso do RMB digital em transporte público ou compras.

Mesmo em situações de falta de rede ou bateria no celular, o cartão continua funcional, ampliando a conveniência para turistas em Pequim.

Limitações e fase de testes

Ambos os dispositivos estão em fase de testes, com limites de recarga e pagamento.

Changyoutong: limite de recarga acumulativa de RMB 10.000 e pagamentos de até RMB 1.000 por transação.

limite de recarga acumulativa de RMB 10.000 e pagamentos de até RMB 1.000 por transação. Mifangka: recarga máxima de RMB 5.000, com limite de RMB 500 por transação.

Ambos permitem apenas pagamentos para consumo, sem possibilidade de saques ou transferências.

Pequim como vitrine de inovação

Segundo Jiang Xiangling, do Banco do Povo da China, os novos dispositivos refletem o compromisso de Pequim com soluções de pagamento práticas e acessíveis. Eles não apenas facilitam a vida dos turistas, mas também reforçam a posição da China como líder em inovação tecnológica no setor financeiro.

O ponto de serviço “Beijing Service” exemplifica o empenho da cidade em proporcionar uma experiência acolhedora aos estrangeiros, com soluções que integram pagamentos sem contato e uso de cartões de crédito.