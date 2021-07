Pentágono cancela contrato bilionário após briga de Microsoft e Amazon

O Pentágono anunciou nesta terça-feira, 6, que vai cancelar um contrato de computação em nuvem chamado de JEDI, que é avaliado em 10 bilhões de dólares, e havia sido vencido pela Microsoft.

A Microsoft ganhou a possibilidade de ser a parceira comercial para implementação de computação em nuvem no Departamento de Defesa em 2019, em uma surpreendente reviravolta. A maioria esperava que o contrato fosse vencido pela Amazon Web Services, subsidiária da Amazon que lidera esse mercado.

Após ser preterida pelo Pentágono, a Amazon processou o governo ainda em 2019 alegando que a decisão de conceder o contrato à Microsoft precisava ser invalidada, porque era baseada em "parcialidade sistemática, má-fé e influência indevida" do ex-presidente Donald Trump.

Desde então, a viabilidade do contrato pendia na balança e poucos avanços foram feitos. Para finalizar o impasse, o governo americano afirmou que vai buscar uma parceria conjunta com a própria Microsoft e com a Amazon. A decisão vem sendo interpretada como uma vitória para a empresa fundada por Jeff Bezos.

“Com a mudança no ambiente de tecnologia, ficou claro que o contrato JEDI Cloud, que foi adiado por muito tempo, não atende mais aos requisitos para preencher as lacunas de capacidade do Departamento de Defesa", disse o Pentágono em um comunicado.

Outras empresas do ramo de computação em nuvem poderão competir na nova formalização que seguirá o cancelamento do JEDI.

O projeto inicial do JEDI foi desenhado para consolidar as capacidades de computação do Pentágono, seus sistemas de análise de dados, e dar ao órgão poder de desenvolver tecnologia de inteligência artificial, vista como vital para o futuro.