Nubank apresenta problemas no app pelo terceiro dia seguido

O aplicativo do Nubank está apresentando problemas de acesso nesta quarta-feira, 5.

Os usuário relatam dificuldade em entrar em suas contas e também para realizar transferências via Pix.

A plataforma Downdetector, usada para reclamar de problemas em serviços online, tem acumulado notificações, evidenciando que a empresa passa por algum tipo de problema técnico.

Nesta quarta, o pico de reclamações aconteceu às 11h.

Contudo, não é exclusividade do banco. Ao longo da semana, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, PicPay, Santander, Bradesco, Inter, entre outros notificaram os consumidores sobre a inconstância do Pix.