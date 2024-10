Pelo fim do papelzinho: Visa quer pagamento de estacionamento direto na cancela e com cartão

A Visa, multinacional de serviços financeiros, lançou nesta segunda-feira, 7, uma nova solução de pagamento por aproximação em parceria com o Shopping Bourbon, em São Paulo, e a Estapar, maior rede de estacionamentos do Brasil. A iniciativa visa concorrer com as já bem populares tags de pagamento, como as oferecidas pela Sem Parar, por um sistema de leitura de cartões e dispositivos móveis diretamente nas cancelas dos estacionamentos.

Segundo Julio Ramos, diretor executivo para mobilidade urbana da Visa do Brasil, o novo sistema é inspirado em soluções utilizadas no transporte público de Londres e do Rio de Janeiro, mas adaptado para atender à realidade de shoppings e estacionamentos no Brasil.

A novidade promete reduzir filas e simplificar o pagamento, eliminando a necessidade de bilhetes de papel. Quando o motorista chega ao estacionamento, basta aproximar o cartão ou celular para registrar a entrada, e o mesmo processo é repetido na saída.

O sistema, conectado à nuvem através do Payment Management System (PMS) da Visa, calcula o valor devido e finaliza a transação. "A gente não podia pedir para o shopping trocar todo o seu sistema de cancelas, então criamos uma solução simples e barata de implementar e que adiciona apenas uma área nova para encostar o cartão", acrescentou o executivo.

Além de prometer eficiência, o projeto busca garantir a segurança dos dados por meio de tecnologias como tokens e hashes, que protegem as informações dos clientes. "Quando o cliente aproxima o cartão na cancela, a leitora não coleta o número do cartão. Em vez disso, ela recolhe um conjunto de hashes e tokens, que são encriptados", destacou Ramos.

A parceria com a Estapar, que administra mais de 460 mil vagas em todo o país, inclui a oportunidade de expansão do projeto para outros shoppings. A tecnologia também permitirá a integração com descontos oferecidos por lojas, como os do supermercado Zafari, no caso do Shopping Bourbon, atraindo consumidores que ainda preferem validar manualmente os benefícios ao usar o estacionamento. "Estamos em fase de teste aqui no Shopping Bourbon, mas já apresentamos essa solução na Expo Shopping, e a recepção foi muito positiva", concluiu Ramos.

O novo sistema é considerado um passo importante para modernizar o setor, atualmente dominado por soluções que enfrentam barreiras de usabilidade, como as antenas de captação de tags, que muitas vezes apresentam inconsistências tecnológicas, como mal contatos, e que geram transtornos para os consumidores.