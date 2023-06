Paul McCartney diz que IA ajudou a resgatar vocais de John Lennon para o “último disco dos Beatles”

O ex-líder do Wings, Paul McCartney, disse que a IA foi usada na produção de um “último disco dos Beatles” a ser lançado ainda este ano. Em entrevista ao programa Today da BBC Radio 4 para promover uma nova exposição de fotografia, McCartney mencionou a tecnologia desenvolvida para o recente documentário Beatles Get Back, que foi capaz de extrair os vocais do ex-colega de banda John Lennon de uma gravação em fita cassete de baixa qualidade para criar uma base para a faixa.

“O último disco na verdade era uma demo que John tinha, na qual trabalhamos, e acabamos só finalizando-a agora, e será lançada este ano. Fomos capazes de pegar a voz de John e torná-la pura por meio dessa IA. O resultado é uma gravação na qual podemos mixar o disco como você faria normalmente ”, disse McCartney.

“Conseguimos usar esse tipo de coisa quando Peter Jackson fez o filme Get Back, onde estávamos fazendo o álbum Let It Be”, disse McCartney. “Ele foi capaz de extrair a voz de John de um pequeno pedaço de fita cassete onde havia a voz de John e um piano.”

O editor de diálogos Get Back, Emile de la Rey, é citado pela BBC News como o desenvolvedor da tecnologia que foi capaz de separar as vozes dos Beatles do ruído de fundo e da instrumentação para o documentário.

Tecnologia semelhante também foi usada na remasterização de 2022 do álbum Revolver dos Beatles e permitiu que McCartney fizesse um dueto com seu falecido colega de banda durante a turnê uma turne no ano passado.

Ao contrário de outras faixas recentes de IA, não há nenhuma sugestão na entrevista de que a IA tenha sido usada para gerar vocais “deepfake” inteiramente novos de John Lennon.

Faixas perdidas

Embora McCartney não mencione o nome da faixa diretamente, a BBC News afirma que é provável que seja uma música chamada "Now and Then", que foi originalmente gravada por John Lennon antes de sua morte em 1980. Acredita-se que a gravação original tenha sofrido de um zumbido elétrico e foi descartada.

Duas outras faixas desta fita demo intituladas "Free as a Bird" e "Real Love" foram lançadas nos anos 90 em colaboração com os Beatles remanescentes como parte de um projeto antológico.

Mas "Now and Then" não foi incluída porque, de acordo com McCartney, o guitarrista sobrevivente dos Beatles, George Harrison, não era fã. “George não gostou. Sendo os Beatles uma democracia, nós não gravamos”, disse McCartney à revista Q em 1997.

Uma versão de "Now and Then" surgiu em um CD pirata em 2009, que a BBC News observa que os fãs acreditam que pode ter sido baseada em uma gravação roubada do apartamento de Lennon e não estava disponível para os Beatles sobreviventes em 1995.

Embora animado com a possibilidade de usar a IA para restaurar gravações antigas, McCartney disse que é “meio assustador” ouvir a voz de John Lennon cantando uma de suas canções. “As pessoas me dizem: 'Ah, sim, tem uma faixa em que John está cantando uma das minhas músicas.' E não é - é apenas IA, você sabe”, disse McCartney. “Existe um lado bom e um lado assustador, e teremos que ver aonde isso leva.”