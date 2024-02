Pane 'misterioso' nos EUA deixa milhões sem internet — e FBI investiga

A AT&T disse que uma interrupção generalizada que levou horas para ser resolvida na quinta-feira foi causada por "um processo incorreto" durante a expansão de sua rede sem fio. Milhões de pessoas ficaram sem serviços de telefonia celular.

O problema do software interrompeu o serviço sem fio para centenas de milhares de assinantes e levou o FBI e o Departamento de Segurança Interna dos EUA a investigarem a interrupção.

"Com base em nossa análise inicial, acreditamos que a interrupção de hoje foi causada pela aplicação e execução de um processo incorreto usado enquanto expandíamos nossa rede, e não por um ataque cibernético", disse um porta-voz da AT&T em um comunicado. "Estamos continuando nossa avaliação da interrupção de hoje para garantir que continuemos a fornecer o serviço que nossos clientes merecem", informou o governo à Bloomberg.

A AT&T disse que todo o serviço sem fio foi restaurado na tarde de quinta-feira, encerrando um dia que começou problemático nas primeiras horas da manhã. Os clientes da AT&T registraram mais de 1,5 milhão de relatórios de interrupções no site de rastreamento de serviços Downdetector.

Falha na rede da AT&T

Celulares de várias operadoras começaram a apresentar problemas logo pela manhã da quinta, mas ficou claro que a rede da AT&T era a culpada. Foram registradas interrupções em cidades como Nova York, Houston, Atlanta, Miami, Chicago e Dallas.

O "apagão" interrompeu as comunicações com equipes de emergência, e as autoridades recorreram às mídias sociais pedindo aos clientes da AT&T que usassem telefones fixos para ligar para o 911 em casos de emergência.

A rede de segurança pública FirstNet foi a única entidade governamental afetada, mas o serviço foi restaurado. A FirstNet fornece serviços de comunicação para cerca de 27.500 agências de segurança pública em uma parceria com a AT&T.

Com cerca de 87 milhões de assinantes, a AT&T é a terceira maior operadora sem fio dos EUA, atrás da Verizon e da T-Mobile, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A Verizon e a T-Mobile disseram que seus serviços estavam funcionando normalmente. As ações da AT&T caíram 2,4%.