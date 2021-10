Panasonic revela protótipo de bateria para ajudar Tesla a reduzir custos

A Panasonic divulgou nesta segunda-feira, 25, um novo protótipo de bateria projetado para ajudar a Tesla a reduzir custos de produção de veículos elétricos (EV).

Num encontro com a imprensa o diretor de baterias da Panasonic, Kazuo Tadanobu, mostrou a bateria que tem cerca de cinco vezes o tamanho das usadas hoje pela Tesla e disse que a empresa não tem planos de fazer baterias de fosfato de ferro de lítio (LFP) mais baratas para EVs.

Mas como o único fabricante da bateria do formato 4680 (46 milímetros de largura e 80 milímetros de altura), a Panasonic deve permanecer um elo crítico na cadeia de suprimentos do fabricante de EV, pelo menos para seus modelos mais caros.

"Desenvolvemos isso devido ao forte desejo da outra parte e achamos que isso só pode levar a laços mais fortes", disse Tadanobu, mas não disse quando a Panasonic, que tem uma fábrica em Nevada que abastece a Tesla, começaria a produção.

A Tesla quer as baterias de fosfato de ferro e lítio sem cobalto (LFP) mais baratas para seus veículos elétricos de alcance-padrão, mas precisa descobrir como superar as tensões políticas para conseguir um parceiro chinês para construir as baterias a base de ferro perto de suas fábricas nos Estados Unidos.

Tadanobu se recusou a dizer se a Apple abordou a Panasonic sobre a compra de baterias EV.