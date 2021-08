Panasonic encerra fabricação de TVs no Brasil

A marca japonesa Panasonic vai encerrar a produção de TVs no Brasil, em Manaus, depois de 40 anos.

A empresa já não figurava no topo do mercado de televisores há alguns anos, atualmente dominado por empresas como Samsung, LG e TCL, respectivamente.

De acordo com o Pipeline, cerca de 130 funcionários devem ser desligados da companhia em razão do encerramento da produção de televisores.

Pouco antes da Black Friday do ano passado, a Panasonic anunciou novas TVs da linha HX, em dois tamanhos de tela, 55 e 50 polegadas, com preços sugeridos de 3.699 reais e 3.199 reais, respectivamente. A área de televisores da Panasonic tinha uma presença forte na mídia e chegou a ser patrocinadora do Big Brother Brasil por muitos anos.

O ano de 2021 foi marcado por novas apostas de empresas brasileiras no segmento de televisores. A Toshiba voltou ao mercado pelas mãos da Multilaser e a Britânia lançou suas smart TVs. Além disso, a Philco se aliou à americana Roku para sua nova linha de TVs inteligentes, enquanto Samsung e LG lançaram, cada uma, cerca de 40 modelos com polegadas e recursos diferentes.

A saída da Panasonic segue o movimento da Sony, que encerrou a produção e venda de TVs no mercado brasileiro em março.