Palworld conquista o mundo dos jogos com servidores da Alibaba Cloud e Tencent Cloud

Em meio ao frenesi gerado pelo sucesso do jogo de domar monstros Palworld, as gigantes chinesas Alibaba Group Holding e Tencent Holdings estão lançando servidores dedicados para proporcionar uma experiência de jogo sem interrupções aos milhões de jogadores entusiastas.

Desde o seu lançamento em 19 de janeiro, Palworld, desenvolvido pelo estúdio japonês PocketPair, conquistou mais de dois milhões de jogadores online, colocando-se como o segundo jogo mais jogado, atrás apenas do battle royale PUBG: Battlegrounds.

Para contornar desafios comuns em servidores públicos, como crashes e atrasos, os jogadores têm adotado servidores privados exclusivos. A Tencent Cloud saiu na frente ao oferecer, a partir de 25 de janeiro, servidores dedicados de Palworld por um custo mensal acessível de 93 yuans(US$ 13), um significativo desconto em relação à taxa padrão de 300 yuans (US$ 42).

A Alibaba Cloud, não querendo ficar para trás, também entrou na competição, disponibilizando servidores para grupos de quatro a oito jogadores, bem como para mais de 10 jogadores. A configuração do servidor é simplificada, levando apenas dois a três minutos, sem a necessidade de intervenção manual. Dezenas de milhares de jogadores já optaram pelos servidores da empresa com sede em Hangzhou, com um custo inicial de 32 yuans (US$ 4,50) por mês para novos usuários.

O sucesso de Palworld é inegável, com o jogo anunciando no Twitter (X), em 25 de janeiro, a venda impressionante de mais de 8 milhões de cópias em apenas cinco dias e meio. Segundo estimativas do fundador do Game Awards, Geoff Keighley, a receita gerada pelo jogo atingiu a marca de US$ 189 milhões em um curto período de cinco dias.

A introdução de servidores dedicados pela Alibaba Cloud e Tencent Cloud reforça o compromisso dessas empresas em proporcionar uma experiência de jogo inigualável, solidificando ainda mais o status de Palworld como uma sensação no cenário dos jogos eletrônicos.