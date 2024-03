Pais passam tanto tempo no celular quanto os filhos – mas nem todos admitem isso

Na adolescência, as discussões entre pais e filhos tendem a se intensificar. Horários, responsabilidades e futuro são apenas alguns dos temas das discordâncias, e a tecnologia não fica de fora dessa.

E não são apenas os pais que reclamam do tempo de tela dos filhos – quase metade dos adolescentes dizem que seus pais às vezes se distraem com seus telefones durante conversas, de acordo com uma pesquisa do Pew Research Center. No entanto, apenas 31% dos pais admitem fazer isso.

Quase metade dos pais disse que passa muito tempo em seus telefones, contra 38% dos adolescentes. No momento em que as crianças entram na adolescência, elas frequentemente têm seus próprios dispositivos e contas em redes sociais. De acordo com o Pew, 95% dos adolescentes têm acesso a um smartphone.

Quanto tempo as crianças passam nos telefones é um ponto principal de contenda. Apenas 38% dos adolescentes e pais relataram discutir sobre a quantidade de tempo na tela. A maioria dos pais disse que acompanhar as horas gastas olhando para as telas é uma prioridade para eles, e cerca de metade está restringindo ativamente o tempo de tela de seus adolescentes.

"Esses não são apenas problemas adolescentes, são problemas familiares e problemas dos pais", disse Monica Anderson, autora principal do relatório e diretora administrativa de pesquisa sobre internet e tecnologia no Pew Research Center, ao jornal Washington Post.

Na maior parte, os pais são os que ajudam as crianças a usar seus dispositivos com segurança e discernimento - mesmo que a tecnologia hoje seja muito diferente do que eles lidaram quando cresceram. Aproximadamente metade dos pais disse que olha os smartphones de seus filhos. Eles são mais propensos a olhar o dispositivo de um adolescente mais jovem, de 13 a 14 anos, do que de um adolescente mais velho, de acordo com o Pew. Por sua vez, os adolescentes relataram estar igualmente cientes de quanto os pais estavam olhando.

Pais mais ricos relataram mais dificuldades em controlar quanto tempo seus adolescentes passam olhando para seus telefones do que pais em outras faixas de renda. Os pais com renda mais alta também eram mais propensos a dizer que passam tempo demais em seus próprios dispositivos.

Apesar das suposições populares de que querem tempo de tela ilimitado, muitos adolescentes estão cientes do impacto negativo que os telefones podem ter em suas vidas.

A maioria dos adolescentes - cerca de três quartos - disse que estar longe de seu smartphone levou a mais emoções positivas, como sentir-se "feliz" e "em paz". Essa separação de uma parte de sua vida social também pode causar ansiedade, 44 por cento dos adolescentes disseram.

A pesquisa encontrou uma divisão de gênero no comportamento dos adolescentes em relação a seus smartphones. As meninas são mais propensas do que os meninos a usar uma variedade de aplicativos de redes sociais. Elas também são mais propensas do que os meninos a reconhecer que passam muito tempo em seus telefones, a expressar solidão quando não têm seus dispositivos e a dizer que tomaram medidas para reduzir o uso de smartphones e redes sociais.

Na maior parte, os adolescentes ainda consideram os dispositivos como algo bom - 70% dos adolescentes dizem que os smartphones oferecem mais benefícios do que prejuízos. A maioria disse que os telefones facilitam a busca de hobbies e interesses (69%) e ser criativo (65%). Porcentagens menores creditaram os telefones por ajudar os adolescentes a se saírem melhor na escola (45%), desenvolver relacionamentos saudáveis (37%) e aprender habilidades sociais (30%).