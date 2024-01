Ovni em forma de 'água-viva' é avistado em base militar no Iraque

Um vídeo, que ganhou popularidade nas redes sociais, mostra um objeto voador não identificado (ovni) em "formato de água-viva" sobrevoando uma base militar no Iraque. Apelidado de "medusa", o objeto na gravação foi divulgado pelo jornalista Jeremy Corbell, e exibe uma forma pouco definida e com aparência de tentáculos, deslocando-se suavemente sobre o ar. Segundo Corbell, o registro data de outubro de 2018.

O acontecimento chamou a atenção da comunidade online dedicada ao fenômeno dos ovnis, gerando diversas especulações sobre a natureza do objeto.

Dois dias após a divulgação do primeiro vídeo, Corbell compartilhou uma nova imagem de um ovni, desta vez apelidado de "lustre", que teria sido filmado sobre o Golfo Pérsico.

Até o momento, o Pentágono não se pronunciou sobre as imagens. Contudo, o interesse em "fenômenos aéreos não identificados" (UAPs, na sigla em inglês) tem crescido, incluindo para membros do Congresso americano, que questionam se o governo dos EUA tem gastado com pesquisa militares com fins não esclarecidos.

Ainda assim, não há relatos confirmados de visitas extraterrestres. Há indícios de que as filmagens possam ter explicações mais convencionais.

Nesta semana, o oficial da Marinha Michael Cincoski falou à NewsNation sobre o vídeo, explicando que o ovini apelidado de "medusa" era conhecido internamente como "monstro de espaguete". Ele esclareceu que as observações começaram no final de 2017 e que a filmagem foi feita a partir de um aeróstato, um balão observatório flutuando sobre a base para detectar ameaças.

Nas redes, argumenta-se que tanto a "medusa" quanto o "lustre" têm explicações mais simples do que as teorias alienígenas sugerem. Mick West, escritor e conhecido por desmistificar relatos de ovnis, sugeriu no X, antigo Twitter, que o "lustre" parece ser um artefato explosivo, enquanto a "medusa" seria "duas entidades semelhantes a balões", movendo-se a aproximadamente 12 quilômetros de distância um do outro, ao mesmo ritmo do vento, indicando serem apenas balões.