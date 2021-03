Oscar 2021: veja onde assistir aos filmes indicados deste ano

Nesta segunda-feira, 15, foram anunciadas as indicações para a 93ª edição do Oscar, maior cerimônia de premiação cinematográfica dos Estados Unidos e realizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Para a alegria dos usuários de serviços de streaming, as regras para quais filmes podem ser indicados tiveram de mudar devido à pandemia do novo coronavírus. Anteriormente, era exigido que os filmes indicados passassem em alguma sessão de cinema em Los Angeles por, no mínimo, sete dias.

Com a flexibilização desta regra, a edição de 2021 conta com inúmeras produções sendo transmitidas em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney+ e até Globoplay.

Até a premiação, que só vai acontecer no domingo, 25 de abril, dá tempo de relaxar no sofá e assistir a maioria dos filmes escolhidos pela Academia. Para ajudar, a EXAME separou uma lista dos indicados ao Oscar 2021 e onde assisti-los.

Confira a lista de indicados ao Oscar 2021:

Melhor Filme

Judas e o Messias Negro

Mank – Netflix

Minari

Nomadland – Hulu

Bela Vingança

O Som do Silêncio – Amazon Prime Video

Os 7 de Chicago – Netflix

Meu Pai

Melhor Filme Estrangeiro

Collective – Romênia

Druk: Mais uma Rodada – Dinamarca

Quo Vadis, Aida? – Bósnia

Better Days – Hong Kong

O Homem que Vendeu Sua Pele – Tunísia

Melhor Filme de Animação

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica – Disney +

A Caminho da Lua – Netflix

Shaun, o Carneiro, o Filme: A Fazenda Contra-Ataca – Netflix

Soul – Disney +

Wolfwalkers – Apple TV+

Melhor Documentário

Collective

Crip Camp – Netflix

The Mole Agent – GloboPlay

Professor Polvo – Netflix

Time – Amazon Prime Video