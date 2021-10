Operadora de telecom da TecBan dá 2 meses de internet grátis para empresas

A TBNet, operadora de telecom da TecBan (dona da rede de caixas eletrônicos Banco24Horas) quer se tornar a operadora preferida de empresas. A companhia, que conta com cerca de 2,7 mil pontos ativos em todo o país, oferece dois meses de graça para empresas que quiserem contratar serviços de internet. A oferta, segundo a empresa, visa garantir a melhor precificação de uso de rede para cada necessidade.

Com pacotes de 3 GB a 100 GB, o ponto forte da empresa é o de não precisar usar cabos para instalar a própria infraestrutura. Em um dia, a TBNet consegue chegar até o local do cliente, avaliar quais são as duas operadoras mais adequadas para atendê-lo e instalar um aparelho dual chip, que vai garantir que a rede específica usada pela empresa para comunicação com filiais, por exemplo, esteja sempre disponível.

Para garantir isso, a empresa utiliza um aparelho dual chip, que conta com uma inteligência capaz de selecionar a melhor conexão para aquele local ao longo do dia. Além disso, a solução não prioriza uma única operadora em detrimento de outra por critérios comerciais, mas apenas técnicos -- garantir sempre o melhor sinal para aquele cliente.

Em relação ao preço, falando de forma técnica, a TBNet afirma que tem um preço 30% inferior ao de contratação de links MPLS.

Saindo do jargão para explicar o que isso significa: imagine que empresas precisam realizar uma comunicação via internet entre todas as filiais de uma mesma empresa, ou, por exemplo, garantir que todos os sistemas utilizados para manter uma única loja de pé estejam sempre funcionando. de forma integrada. Para garantir que tudo funcione corretamente ao longo do dia, é necessário garantir uma velocidade razoavelmente constante de internet, minimizando o risco de ataques e sem a necessidade de muitas atualizações constantes (como em uma VPN). Para garantir tudo isso, as empresas podem usar uma solução de telecomunicações, chamada Link MPLS.

Para sintetizar em uma única frase: é como se uma rede VPN -- normalmente utilizada em diferentes tipos de empresas -- necessitasse de uma internet própria para funcionar. Isso demanda tempo e esforços, já que a maior parte das operadoras consegue fazê-lo apenas com uma conexão a cabo para levar os dados do ponto A ao ponto B. Além disso, a instalação desse serviço pode levar até 60 dias para ser realizada por operadoras convencionais, segundo a TBNet.

Para se diferenciar nesse mercado, além de oferecer o modem dual chip, a TBNet tem, no contrato, uma cláusula de “atendimento de emergência” aos clientes, em que, por um determinado valor, as empresas têm acesso a atendimento emergencial caso o aparelho da companhia apresente falhas.

“Essa oferta de serviços já nos permitiu, por exemplo, fechar contratos com empresas posteriormente. Mostramos o valor do nosso serviço em uma eventual interrupção do contrato vigente da empresa com outra operadora e já temos casos em que os clientes desistiram da solução contratada para ficar com a nossa”, diz Alexandre Coelho, Gerente Executivo da TBNet.

Hoje, a empresa que surgiu para conectar os caixas eletrônicos da TecBan opera 2,7 mil pontos de clientes externos e outros 11 mil da empresa dona dos caixas eletrônicos Banco 24Horas.

Entre os clientes, está o Banco Itaú, que usa os aparelhos da TBNet em mais de 1.500 pontos. O banco afirma que a experiência da empresa ao lidar com caixas eletrônicos pesou, bem como a oferta de internet em 4G -- o que reduziu significativamente os problemas com cabos e conexões.

“Começamos a trabalhar com a TBNet desde 2018 e entendemos, desde então, que trabalhar com 4G poderia trazer mais estabilidade nas conexões e reduziria nosso custo operacional. Percebemos uma evolução de qualidade com o uso dos dois chips, além da efetividade em recuperar a internet, aplicar melhorias e validar os resultados”, diz Fábio Napoli, Diretor de TI do Itaú Unibanco.

Em busca de mais clientes como esse, a TBNet afirma que está instalando cerca de 100 novos pontos de internet mensalmente. Um dos clientes recentes é uma cooperativa de farmácias no ABC, em que mais de 20 pontos foram instalados de uma única vez.

Para 2022, a companhia acredita que será possível já começar o ano com cerca de 3 mil pontos instalados -- e tem sede para mais. “Nossa oferta é única no mercado, resultado de um esforço contínuo e investimentos em tecnologia. Enxergamos espaço para avançar cada vez mais no país, especialmente em cidades menroes”, diz Alexandre.

O esforço da companhia está, de certa forma, alinhado à missão da TecBan de aumentar a presença nacional. Recentemente, a empresa-mãe atingiu a marca de 24 mil caixas eletrônicos instalados, sendo a terceira maior do mundo. De acordo com informações publicadas pelo EXAME IN recentemente, a companhia investe para ajudar o sistema a se adequar ao open banking – de compartilhamento de dados cadastrais e transações de clientes, com seu consentimento – que entrará em sua terceira fase no final de outubro.

De olho em cada vez mais dados, é claro que a tecnologia não podia ficar de fora -- e é nisso que a TBNet se apoia para os próximos anos.