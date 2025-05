OnlyFans negocia venda por cerca de US$ 8 bilhões após crescimento de 1.660% em receita em 5 anos

A plataforma de conteúdo adulto OnlyFans está em negociações com um grupo de investidores para uma venda que avalia a empresa em cerca de US$ 8 bilhões.

A Fênix International LTD, atual proprietária da empresa, tem realizado conversas desde março com um grupo liderado pela Forest Road Company, uma firma de investimentos com sede em Los Angeles, segundo informações da agência de notícias Reuters.

O OnlyFans se tornou popular em meados de 2020, em meio a pandemia de Covid-19, após passar a ser utilizada por usuários para a venda e consumo de conteúdo pornográfico. Os criadores de conteúdo pagam cerca de 20% para a plataforma, a partir dos ganhos gerados.

Ao final de 2023, o OnlyFans gerou US$ 6 bilhões em receita, um aumento de 1.660% comparado com 2020, quando finalizou o ano com US$ 375 milhões.

Após o crescimento exponencial, investidores passaram a se atrair com a ideia de compra do negócio.

A plataforma também estaria tendo conversas com outros potenciais compradores.

Segundo as fontes ouvidas pela Reuters, uma proposta inicial está sendo considerada e o acordo deve ser fechado em uma ou duas semanas.

A Forest Road foi fundada em 2017 e é focada em investimentos de mídia, energia renovável e ativos digitais. Atualmente, a empresa possui uma equipe de corrida da Fórmula E e participação majoritária no banco de investimentos ACF Investment Bank, adquirida em 2024.