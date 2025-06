OnlyFans bate Nvidia e Apple como empresa com maior receita por empregado do mundo: US$ 37,6 milhões

A plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, avaliada em US$ 8 bilhões, não está entre as maiores do setor de tecnologia, ficando bastante distante de trilionárias como Apple ou Nvidia. No entanto, ao menos em um quesito ela está e muito à frente delas: a receita por empregado. São US$ 37,6 milhões por trabalhador.

De acordo com dados da Multiples(dot)Vc, a receita anual de 2024 da OnlyFans foi de US$ 1,8 bilhão, com uma margem de lucro de 49%. Quando comparada com outras empresas, a eficiência da plataforma se destaca: US$ 37,6 milhões por empregado. Ela supera grandes players do setor, como o YouTube, que gera US$ 7,6 milhões por funcionário, e o Instagram, que está em US$ 2,5 milhões. Além disso, plataformas como Twitch e TikTok ficam ainda mais atrás, com US$ 2,0 milhões e US$ 0,6 milhão, respectivamente.

Esse número coloca a OnlyFans como a segunda empresa mais eficiente em termos de receita por funcionário entre as de tecnologia, superando até gigantes como Nvidia (US$ 3,6 milhões) e Apple (US$ 2,4 milhões). A única empresa à frente da OnlyFans nesse ranking é a Tether, responsável pela maior stablecoin do mundo, que gera US$ 83 milhões de receita por trabalhador.

A principal dúvida que paira sobre o futuro da plataforma é se a OnlyFans fará uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) para abrir seu capital. Fundada em 2016, a empresa teve crescimento da receita de 1.660% em 5 anos. Na metade de maio, foi noticiada a existência de negociações para venda da empresa a um grupo de investidores.

Com foco em conteúdo gerado pelos usuários (UGC, na sigla em inglês), a empresa sediada em Londres hospeda outros tipos de criadores além dos adultos, incluindo de quadrinhos e música. A expectativa é que, após sua ascensão no mercado, a OnlyFans possa seguir o caminho de outras grandes empresas e abrir seu capital, consolidando-se como um dos maiores nomes do setor digital.

Sucesso gera memes nas redes sociais

O sucesso da OnlyFans provocou uma série de memes nas redes sociais, com usuários brincando sobre a lucratividade do negócio. Alguns lamentaram por não terem aproveitado a oportunidade, enquanto outros zombaram da ideia de lucrar com conteúdos como “fotos de pés”.

A brincadeira também gerou um debate sobre a monetização da "luxúria masculina", com muitos vendo a plataforma como uma oportunidade única.