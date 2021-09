Missão Inspiration4 da SpaceX: veja detalhes e como assistir

Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a SpaceX. A empresa espacial de Elon Musk irá enviar quatro tripulantes para uma viagem pela órbita da Terra por três dias. A missão, Inspiration4, é a primeira vez na história que "não astronautas" são treinados para sobreviver no espaço.

Os quatro tripulantes vão decolar do Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da Nasa na Flórida, Estados Unidos. O horário previsto para o lançamento é 21h02 no horário de Brasília.

De acordo com nota à imprensa, a última previsão meteorológica da Força Espacial dos EUA prevê 70% de chance de condições favoráveis ​​para a decolagem no complexo de lançamento. Caso algo aconteça, uma janela está disponível no mesmo horário para o dia seguinte, na quinta-feira, 16.

Toda a missão é financiada por um dos participantes, o bilionário Jared Isaacman, como uma forma de arrecadar fundos para o St. Jude’s Children Research Hospital, hospital de caridade para crianças com câncer. A meta é de 200 milhões de dólares, mas Isaacman já doou mais de metade do valor.

Para ajudar a arrecadar fundos, a SpaceX ainda gravou uma série documental para a Netflix. “Inspiration4: Viagem Estelar” foi lançada na última segunda-feira, 13, e mostra os bastidores da missão espacial.

“Queremos tornar o sonho do espaço acessível a qualquer um. A missão ajuda a conscientizar as pessoas sobre os voos espaciais, tornando-os algo mais pessoal. Tomara que ela inspire as pessoas a voar, como o nome diz”, disse Musk no documentário.

Junto com Isaacman, estarão também a bordo Hayley Arceneaux, médica assistente do St. Jude e sobrevivente de câncer infantil; Chris Sembroski, engenheiro de dados, e Sian Proctor, artista e geocientista. Cada um deles representa um pilar "para a humanidade", como descreve a SpaceX: liderança, esperança, generosidade e prosperidade, respectivamente.

Na missão, Isaacman servirá como comandante e copiloto, Proctor como copilota, Arceneaux como médica e Sembroski como especialista em missões. O veículo usado será o Crew Dragon Resilience ("resiliência", em português), evolução de uma antiga nave espacial da SpaceX pelo nome de Dragon 1, com o foguete Falcon 9.

1. 51370423188_1b36ee55b5_o zoom_out_map 1 /10 Chris Sembroski e Jared Isaacman durante treinamento para missão Inspiration4 (Inspiration4/SpaceX/Divulgação)

2. 51450814829_8320071932_o zoom_out_map 2 /10 Sian Proctor, Chris Sembroski e Hayley Arceneaux durante treinamento para missão Inspiration4 (Inspiration4/SpaceX/Divulgação)

3. 51290326710_13a7af868e_o zoom_out_map 3 /10 Sian Proctor e Hayley Arceneaux durante treinamento para missão Inspiration4 (Inspiration4/SpaceX/Divulgação)

4. inspiration4membros zoom_out_map 4 /10 Tripulantes da missão Inspiration4 da SpaceX. Da esquerda para a direita: Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman e Hayley Arceneaux (SpaceX/Divulgação)

5. inspiration4crew zoom_out_map 5 /10 Tripulação da Inspiration4 se preparando para o voo, que acontecerá em setembro (@Inspiration4x no Twitter/Reprodução)

6. Tripulação do Inspiration4 posa com a nave Crew Dragon zoom_out_map 6 /10 Tripulação do Inspiration4 posa com a nave Crew Dragon. Da esquerda para a direita: Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor e Chris Sembroski (John Kraus/Netflix)

7. urn_newsml_afp.com_20210913_01694ee8-72c3-4338-9198-ceec727e4931_ipad zoom_out_map 7 /10 A equipe do Inspiration4: Hayley Arceneaux, Sian Proctor , Chris Sembroski e Jared Isaacman. (Lucie AUBOURG/AFP)

8. 51370592293_897dbc2f5c_o zoom_out_map 8 /10 Hayley Arceneaux, 29, posando com o logo da missão Inspiration4; ela irá se tornar a pessoa mais nova a ir ao espaço (SpaceX/Inspiration4/Divulgação)

9. 51374554994_198345a8f0_o zoom_out_map 9 /10 Tripulantes do Inspiration4 segurando bandeira da missão (Inspiration4/SpaceX/Divulgação)

10. 51456065598_81670a93ec_o zoom_out_map 10/10 Tripulantes do Inspiration4 no Complexo 39A., Kennedy Space Center Da esquerda para a direita: Chris Sembroski, Jared Isaacman, Hayley Arceneaux e Sian Proctor (Inspiration4/SpaceX/Divulgação)

Como será o voo da Inspiration4?

Após a decolagem, o Falcon 9 vai chegar à metade da latitude orbital e o primeiro estágio do foguete irá se desprender. O segundo estágio do foguete vai acelerar a espaçonave até a velocidade contínua de cerca de 28.000 quilômetros por hora e depois irá cair, deixando somente a Crew Dragon em órbita.

A nave deve manter uma velocidade contínua de 28.000 quilômetros por hora por três dias. Na hora da reentrada na Terra, o veículo irá se virar e começar a desacelerar lentamente até descer a atmosfera. Um pequeno paraquedas será lançado, seguido de outro maior, para os tripulantes descerem suavemente até pousarem no Oceano Atlântico.

Uma vez em órbita, a tripulação realizará experimentos sobre saúde humana e desempenho no espaço, que contribuirão para futuros voos espaciais. Além disso, a SpaceX, o Instituto de Pesquisa Translacional para Saúde Espacial (TRISH) e os pesquisadores da Weill Cornell Medicine coletarão dados ambientais e amostras biológicas dos quatro membros antes, durante e depois do voo.

Assista ao lançamento da missão Inspiration4:

A previsão para decolagem é 21h02 no horário de Brasília, mas a live da SpaceX começa às 16h45.