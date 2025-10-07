Oktoberfest 2025 terá 330 câmeras e tecnologia de IA para conhecimento facial

A Oktoberfest de Blumenau, no Vale do Itajaí, abre os portões na quarta-feira, 8, com o maior aparato tecnológico de segurança já visto nos 40 anos de história do evento.

O governo de Santa Catarina anunciou a instalação de 330 câmeras de monitoramento na Vila Germânica e arredores, sendo 60 delas equipadas com reconhecimento facial por inteligência artificial. A festa segue até 26 de outubro.

O reforço representa um aumento de 20% no número de equipamentos em relação à edição anterior. Segundo as autoridades, a distribuição das câmeras eliminou todos os pontos cegos nas áreas de maior circulação, incluindo o Ginásio do Galegão e as vias adjacentes.

Outras 15 unidades foram posicionadas exclusivamente na Rua XV de Novembro para captar os desfiles típicos da festa.

O sistema funciona conectado ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Quando a inteligência artificial identifica alguém com mandado de prisão ou pendências judiciais, envia um alerta imediato para as equipes no local.

A tecnologia também rastreia trajetos de pessoas pelas características das roupas, o que facilita encontrar crianças e idosos desaparecidos durante o evento.

Além do reconhecimento facial, o aparato inclui:

13 totens de emergência espalhados pela área do festival

Monitoramento de tornozeleiras eletrônicas

250 profissionais de segurança privada

120 policiais militares por turno nos horários de pico

Drones para cobertura aérea durante os desfiles

Leitura automática de placas de veículos nas ruas próximas

O projeto batizado de ProRef (Projeto Reconhecimento Facial) recebeu investimento de R$ 40 milhões e faz sua estreia completa justamente na Oktoberfest.

A tecnologia foi testada anteriormente no Carnaval de Florianópolis, e agora o governo estadual planeja expandir o sistema para 60 municípios catarinenses, com construção de centrais de processamento de imagens.

O governador Jorginho Mello e o secretário de Segurança Pública, Flávio Graff, afirmam que o objetivo é inibir a criminalidade e garantir tranquilidade aos turistas. Santa Catarina busca manter os menores índices de violência do país.