Oktoberfest 2025 terá 330 câmeras e tecnologia de IA para conhecimento facial

Festival que começa amanhã em Blumenau usará sistema de monitoramento inteligente para identificar foragidos e ajudar a encontrar pessoas desaparecidas

O projeto batizado de ProRef (Projeto Reconhecimento Facial) recebeu investimento de R$ 40 milhões e faz sua estreia completa justamente na Oktoberfest. (Mario Tama/Getty Images)

Luanda Moraes
Colaboradora

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13h26.

A Oktoberfest de Blumenau, no Vale do Itajaí, abre os portões na quarta-feira, 8, com o maior aparato tecnológico de segurança já visto nos 40 anos de história do evento.

O governo de Santa Catarina anunciou a instalação de 330 câmeras de monitoramento na Vila Germânica e arredores, sendo 60 delas equipadas com reconhecimento facial por inteligência artificial. A festa segue até 26 de outubro.

O reforço representa um aumento de 20% no número de equipamentos em relação à edição anterior. Segundo as autoridades, a distribuição das câmeras eliminou todos os pontos cegos nas áreas de maior circulação, incluindo o Ginásio do Galegão e as vias adjacentes.

Outras 15 unidades foram posicionadas exclusivamente na Rua XV de Novembro para captar os desfiles típicos da festa.

O sistema funciona conectado ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Quando a inteligência artificial identifica alguém com mandado de prisão ou pendências judiciais, envia um alerta imediato para as equipes no local.

A tecnologia também rastreia trajetos de pessoas pelas características das roupas, o que facilita encontrar crianças e idosos desaparecidos durante o evento.

Além do reconhecimento facial, o aparato inclui:

  • 13 totens de emergência espalhados pela área do festival
  • Monitoramento de tornozeleiras eletrônicas
  • 250 profissionais de segurança privada
  • 120 policiais militares por turno nos horários de pico
  • Drones para cobertura aérea durante os desfiles
  • Leitura automática de placas de veículos nas ruas próximas

O projeto batizado de ProRef (Projeto Reconhecimento Facial) recebeu investimento de R$ 40 milhões e faz sua estreia completa justamente na Oktoberfest.

A tecnologia foi testada anteriormente no Carnaval de Florianópolis, e agora o governo estadual planeja expandir o sistema para 60 municípios catarinenses, com construção de centrais de processamento de imagens.

O governador Jorginho Mello e o secretário de Segurança Pública, Flávio Graff, afirmam que o objetivo é inibir a criminalidade e garantir tranquilidade aos turistas. Santa Catarina busca manter os menores índices de violência do país.

