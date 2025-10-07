Oktoberfest 2025 terá 330 câmeras e tecnologia de IA para conhecimento facial

O projeto batizado de ProRef (Projeto Reconhecimento Facial) recebeu investimento de R$ 40 milhões e faz sua estreia completa justamente na Oktoberfest. (Mario Tama/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13h26.
A Oktoberfest de Blumenau, no Vale do Itajaí, abre os portões na quarta-feira, 8, com o maior aparato tecnológico de segurança já visto nos 40 anos de história do evento.
O governo de Santa Catarina anunciou a instalação de 330 câmeras de monitoramento na Vila Germânica e arredores, sendo 60 delas equipadas com reconhecimento facial por inteligência artificial. A festa segue até 26 de outubro.
O reforço representa um aumento de 20% no número de equipamentos em relação à edição anterior. Segundo as autoridades, a distribuição das câmeras eliminou todos os pontos cegos nas áreas de maior circulação, incluindo o Ginásio do Galegão e as vias adjacentes.
Outras 15 unidades foram posicionadas exclusivamente na Rua XV de Novembro para captar os desfiles típicos da festa.
O sistema funciona conectado ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Quando a inteligência artificial identifica alguém com mandado de prisão ou pendências judiciais, envia um alerta imediato para as equipes no local.
A tecnologia também rastreia trajetos de pessoas pelas características das roupas, o que facilita encontrar crianças e idosos desaparecidos durante o evento.
Além do reconhecimento facial, o aparato inclui:
O projeto batizado de ProRef (Projeto Reconhecimento Facial) recebeu investimento de R$ 40 milhões e faz sua estreia completa justamente na Oktoberfest.
A tecnologia foi testada anteriormente no Carnaval de Florianópolis, e agora o governo estadual planeja expandir o sistema para 60 municípios catarinenses, com construção de centrais de processamento de imagens.
O governador Jorginho Mello e o secretário de Segurança Pública, Flávio Graff, afirmam que o objetivo é inibir a criminalidade e garantir tranquilidade aos turistas. Santa Catarina busca manter os menores índices de violência do país.