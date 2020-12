Oi Soluções aumenta em 15% número de clientes em cibersegurança

A pandemia de covid-19 teve um impacto enorme no mundo corporativo e acelerou o processo de transformação digital de empresas de todos os tamanhos. Até estabelecimentos pequenos, como padarias e restaurantes, tiveram de migrar para o ambiente online para atender clientes e sobreviver. Foi preciso se desdobrar, atendendo em multicanais – redes sociais, WhatsApp, mensagens, e-mails.

Já empresas de maior porte, com um número elevado de funcionários conectados à internet, tiveram de recorrer ao home office para que os colaboradores passassem a trabalhar de casa. Em ambos os casos, uma luz amarela foi acesa em relação à segurança. Como “transportar” a proteção da conexão empresarial para o acesso via Wi-Fi residencial ou para o celular de quem está vendendo por aplicativos ou pela internet?

Rodrigo Shimizu, diretor de marketing da Oi Soluções, provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo, explica que há três camadas de segurança a ser observadas. A primeira é a dos dispositivos, como antivírus para notebooks, celulares, roteadores de Wi-Fi e até câmeras de segurança. A segunda é a da rede, ou seja, proteção para acessos a sistemas corporativos, como e-mail e sistemas de gestão (ERP). E, por fim, a camada de proteção para aplicações em nuvem.

A Oi Soluções já atendia clientes públicos e privados em todas essas frentes. Mas, com o início da pandemia, registrou um crescimento de 212% nas vendas de soluções de cibersegurança no terceiro trimestre de 2020. “O segundo trimestre foi o período do choque. A primeira preocupação foi colocar todo o time em trabalho remoto, criar uma loja virtual e começar a atender pelo WhatsApp”, conta Shimizu. “Depois da fase da digitalização, vieram as ações de segurança.”

O número de clientes também aumentou. Se no início do ano eram 500, hoje a Oi Soluções atende 850 empresas. Só de julho a setembro apresentou um crescimento de 15%. “Atualmente, mapeamos os riscos de mais de 170.000 dispositivos em nosso Security Operations Center (SOC), ou Centro de Operações de Segurança, e fazemos mais de 600 atendimentos por mês”, aponta o executivo.

Defesa da rede

O tema cibersegurança é relativamente novo no Brasil. Por aqui, as empresas ainda apresentam vulnerabilidades nas três camadas de segurança. E os segmentos mais visados são: financeiro, governamental e varejo (tradicional e digital). “Muitos clientes nos procuram desesperados, perdidos por causa de algum ataque que sofreram. Buscam uma consultoria de segurança que entenda suas vulnerabilidades e possa ajudá-los a se resguardarem.”

Existem várias soluções possíveis para cada camada de segurança. “É preciso entender as redes de aplicações de cada empresa para saber qual ‘remédio’ sugerir”, aponta o diretor de marketing da Oi Soluções. “Nosso diferencial é justamente atuar com uma visão consultiva.”

Mas o executivo aponta outras vantagens dos serviços da Oi Soluções. A primeira é a capacidade da empresa de oferecer um serviço completo, com conectividade (fibra óptica), cloud e segurança. “Ter o pacote completo em um único fornecedor facilita a prevenção e aumenta a eficiência.”

Outro diferencial é a experiência da empresa, que tem o maior backbone do Brasil, com 400.000 quilômetros de fibra óptica, o que proporciona capilaridade e segurança aos clientes. Cerca de 70% do tráfego de internet no país passa pela rede da Oi. Além disso, uma equipe do Centro de Operações de Segurança da Oi Soluções monitora proativamente as redes dos clientes, tudo incluído no pacote.

Serviços

E, para cada solução, há diferentes produtos que se adequam ao perfil do cliente, independentemente de setor, tamanho, redes, aplicações e dispositivos. A empresa atende, hoje, de pequenos negócios a bancos com agências em todo o Brasil.

A solução Oi Smart Office, por exemplo, oferece conexão segura a empregados de médias e grandes empresas que trabalhem remotamente, além de plataformas de videoconferência e segurança de acesso à rede corporativa.

Já os serviços de gestão de segurança (managed security services) atuam como um “firewall” prevenindo ataques às redes corporativas, além de filtrar o acesso ao servidor de dispositivos como celular ou notebook. “Essa é a maior demanda atual do mercado, não só por causa da pandemia, mas já era a maior preocupação das empresas para evoluírem em relação à proteção de dados”, diz Shimizu. “Muitas empresas consolidadas ainda não têm esse tipo de proteção básica no Brasil.”

Entre esses serviços está a Segurança de Perímetro (MSS), que controla todo o tráfego de entrada e saída da rede contra ameaças dos ambientes interno e externo. É a solução é ideal para empresas que buscam reduzir riscos na rede e prevenção contra vazamento de dados.

Por meio de inteligência artificial (IA), a plataforma filtra as comunicações entre servidores, dispositivos e a internet, impedindo qualquer acesso não autorizado ou atividade maliciosa, como e-mails com vírus. Inclui, ainda, o monitoramento dos eventos pelo SOC para garantir tratamento de falhas e agilidade na resposta a incidentes de segurança, bem como a gestão, a aplicação e a alteração de regras.

O Centro de Operações de Segurança da Oi Soluções tem um papel fundamental em eventos mais visados, como a Black Friday, cujo volume de acessos é gigante, assim como o número de fraudes e tentativas de derrubar plataformas. “Nosso time consegue detectar uma falha ou ataque e, em 15 minutos [em média], fazer o primeiro atendimento e tratativa”, afirma Shimizu. “Mas atuamos para identificar proativamente e evitar uma falha do sistema.”

Já o Anti-DDoS protege o link internet contra ataques de negação de serviço (DDoS). A solução monitora, detecta e, proativamente, mitiga ataques volumétricos, garantindo a disponibilidade da internet durante o ataque e evitando a degradação ou a saturação da banda contratada.

O Oi Gestão Mobilidade oferece um conjunto de serviços para gerenciamento da mobilidade corporativa, com treinamento, suporte para configuração de políticas, instalação e apoio operacional 24 horas por dia, sete dias por semana. Ajuda a garantir a confidencialidade de arquivos e informações trocados e armazenados em equipamentos (smartphones, tablets e notebooks) com acesso remoto a e-mails e sistemas corporativos.

Completando o portfólio de cibersegurança, a Oi Soluções tem a VPN Corporativa, que permite aos funcionários trabalharem de qualquer lugar, assegurando a proteção ao acesso remoto de colaboradores em home office e aos dados da empresa.

Já as empresas que precisam verificar a identidade dos usuários podem contar com a Autenticação Multifator. A solução permite o acesso a uma rede privada virtual por meio de uma informação conhecida, como login e senha, e um dispositivo adicional, como código de acesso.

Além disso, a Oi Soluções acumula vasta experiência de atuação em segurança de tráfego de dados em eventos de grande porte, como Rock in Rio, Game XP e CCXP. Ao longo dos sete dias de shows da edição 2019 do Rock in Rio, por exemplo, a companhia registrou um tráfego total de 173,2 terabytes, volume equivalente a 46,8 milhões de fotos em alta definição, o que ilustra sua capacidade de gerenciamento de rede e sua eficiência operacional.