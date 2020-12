Oferecido de graça, iPhone 12 vira celular com 5G mais vendido do mundo

O iPhone 12 da Apple assumiu o posto de celular com internet 5G mais vendido do mundo. Segundo a consultoria Counterpoint Research, o aparelho, comercializado em duas versões com a nova conexão móvel, respondeu por quase um quarto das vendas totais de smartphones com 5G no mundo em outubro, segundo dados divulgados nesta semana.

O principal mercado do iPhone 12 foi os Estados Unidos, onde a internet 5G já é oferecida por operadoras de telefonia. China e Japão foram outros países importantes para as vendas do celular.

De acordo com a consultoria, um dos principais motivos para o grande impulso nas vendas de iPhone 12, que o levou ao topo do segmento em apenas duas semanas, é que ele foi oferecido de graça por operadoras, vinculado a planos de internet e substituição do produto.

“Há uma grande demanda reprimida para atualização 5G, especialmente dentro da base do iOS, que agora está sendo convertida em vendas. Isso foi complementado por fortes promoções para operadoras, especialmente nos EUA, que responderam por mais de um terço das vendas do iPhone 12 e 12 Pro no mês. Todas as operadoras estavam oferecendo o iPhone 12 de graça por meio de uma combinação de planos de troca e uso ilimitado”, afirma Varun Mishra, analista de pesquisa da Counterpoint Research.

O ranking traz ainda alguns modelos de smartphones também vendidos no Brasil, como o Note 20 Ultra, o Note 20 e o S20 Plus, todos da sul-coreana Samsung.

Veja, a seguir, quais foram os smartphones com 5G mais vendidos em outubro, segundo a Counterpoint Research.