O Tinder tem uma nova CEO e seu desafio é tornar o 'date' em algo super lucrativo

O Match Group, conglomerado líder no setor de aplicativos de relacionamento, nomeou nesta quarta-feira, 10, Faye Iosotaluno como a nova CEO do Tinder. A decisão vem dois anos após a saída de Renate Nyborg, ex-CEO da empresa, em agosto de 2022. Durante esse período, o cargo foi temporariamente ocupado por Bernard Kim, CEO da Match Group.

Faye Iosotaluno, que ingressou no Match Group em 2017, foi promovida de chief strategy officer da empresa para chief operating officer do Tinder em 2022, após a saída de Nyborg. Renate Nyborg, por sua vez, está atualmente envolvida no desenvolvimento de uma startup de companheiro AI, apoiada pela Sequoia e pelo AI Fund de Andrew Ng.

Em declaração, Bernard Kim destacou a experiência e as habilidades de liderança de Iosotaluno, afirmando que sob sua direção, o Tinder continuará a ser um líder no segmento de encontros.

Apesar de uma queda no número de usuários pagantes nos últimos trimestres, a Match Group relatou em seu relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2023 um aumento na receita total devido à otimização de preços.

Em setembro, a empresa introduziu uma assinatura de alto custo, a US$ 499 por mês, para perfis mais procurados.

No ano passado, a Match Group alcançou um acordo com o Google, permitindo oferecer compras dentro do aplicativo por meio de seus próprios serviços de cobrança na Play Store, juntamente com o sistema de cobrança do Google.

Isso significa que a empresa pagará ao Google uma taxa de 26% ou 11%, dependendo do tipo de pagamento. Este acordo de cobrança por escolha do usuário entre as duas empresas entrará em vigor até 31 de março de 2024, o que pode aumentar as receitas de compras no aplicativo para o Tinder e outras propriedades da Match Group.

Além disso, o Tinder começou a experimentar um recurso de seleção de fotos com IA no ano passado. Em agosto, Mark Kantor, ex-chefe de crescimento da Zynga, foi nomeado vice-presidente de inovação do Match Group, com foco na introdução de recursos baseados em IA em todas as suas propriedades.