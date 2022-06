O que muda no Telegram Premium? Versão paga do app chega ao Brasil por R$ 24,90

Desde de domingo, 19, é possível acessar os recursos exclusivos da versão premium do Telegram, que chegou ao Brasil custando R$ 24,90 por mês.

Para quem assinar, a plataforma passa a ter alguns números bastante exagerados e ampliados, como a possibilidade de participar de até mil canais, além de poder enviar documentos de até 4 GB (na versão gratuita o limite é 2 GB), ter dowloads mais rápidos e conversão de voz para texto.

O plano Premium, que já havia sido anunciado pelo cofundador do aplicativo, Pavel Durov, no dia 10 de junho, chega com a intenção de facilitar a vida dos usuários que trabalham usando o Telegram ou que fazem um uso mais intenso do app. Assim, podem ampliar a quantidade de informações que recebem e enviam na plataforma.

Veja o que muda com o Telegram Premium