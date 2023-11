O que é 'Vtuber' e como a Obskur quer simplificar a forma de você ganhar dinheiro sendo um

Na parte mais profunda do iceberg de conteúdos da internet, um pouco mais abaixo das bizarras lives de NPCs do TikTok, existe o Vtuber, uma junção das palavras 'virtual' e 'YouTuber', termo que abriga aqueles que fazem transmissões ao vivo em plataformas feitas por personagens virtuais. Ou quase isso. Pois são pessoas reais, anonimizadas com uma espécie de filtro que as deixa parecidas com personagens de desenhos japoneses, e os verdadeiros criadores de conteúdo fornecem as vozes para esses avatares.

O fenômeno é intenso. Esses apresentadores possuem uma audiência apaixonada e engajada. Por consequência, o retorno financeiro para quem produz o conteúdo é bastante interessante. Levando em conta só a função de Super Chat do YouTube, as cinco contas mais rentáveis já receberam quase 50 milhões de reais em 2023, isso sem contar em pagamentos recorrentes para se tornar membro do canal e outros tipos de compra de produtos ligados às celebridades.

No entanto, até então, iniciar no segmento requeria ter um computador robusto em configurações, uma vez que, além da transmissão ao vivo, era necessário renderizar e rastrear os movimentos da pessoa aplicando o personagem por cima.

Mas tudo isso era até antes da inovação proposta pela Obskur, empresa que criou o primeiro programa de transmissão ao vivo feito com integração com a Unreal Engine 5, o software usado para criar jogos de videogame, e também para dar vida aos Vtubers.

Com o recurso Character Creator, lançado recentemente, o Vtuber tem a integração de múltiplos programas numa única plataforma, facilitando a integração com o Twitch e dando mais liberdade criativa para quem interpreta.

O Character Creator permite que os usuários personalizem modelos 3D com uma variedade de características físicas e estilos, sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados. Além disso, oferece um mercado integrado, onde artistas vendem modelos pré-fabricados e ativos 3D, como roupas e cenários interativos.

Além de facilitar a criação de personagens, a Obskur busca melhorar a interação com o público e as oportunidades de monetização no Twitch. Sua extensão e aplicativo tornam os recursos de interação com o público mais fluidos tanto para os streamers quanto para os espectadores. A plataforma também cria oportunidades para artistas expandirem sua clientela, oferecendo um mercado para vender ativos que já criaram.