O plano da Amazon para ganhar do ChatGPT e Google na corrida das IAs

Muito além de responder perguntas, gerar artigos e conceber fotos como a do Papa Francisco de jaqueta puffer branca, a inteligência artificial (IA) é o segredo para uma economia mais produtiva e barata para as empresas. E não é um assunto para o futuro. Segundo o World Economic Forum, 52% das atividades laborais serão destinadas às máquinas até 2025.

É sabendo disso que a Amazon tem redesenhado sua divisão de computação em nuvem para novas ofertas de inteligência artificial. Na quinta-feira, 15, três novos anúncios evidenciaram que a empresa é mais uma gigante da tecnologia a tentar lucrar com a IA generativa, a tecnologia por trás do ChatGPT.

Mas diferente da OpenAI, a divisão Amazon Web Services (AWS) tem como alvo clientes corporativos, que terão em breve chips personalizados que, segundo ela, podem executar software de IA de maneira mais eficiente e barata do que os concorrentes.

Já na seara de ferramentas, a empresa comandada por Adam Selipsky apresentou o Titan, um bot treinado em grandes quantidades de texto para resumir conteúdo, escrever rascunhos de uma postagem no blog ou participando de sessões abertas de perguntas e respostas.

Ele será disponibilizados em um serviço da AWS, chamado Bedrock, onde os desenvolvedores podem explorar modelos construídos por outras empresas que usam IA generativa, incluindo AI21 Labs, Anthropic e Stability AI.

“Acreditamos que os clientes vão precisar de muitos modelos diferentes de IA generativa para diferentes propósitos, e é improvável que qualquer modelo atenda a todos os clientes ou mesmo a todas as necessidades de um cliente”, disse Adam Selipsky, CEO da AWS, em entrevista ao Wall Street Journal, no lançamento dos novos produtos.

Outro recurso que a empresa está promovendo é o CodeWhisperer, que gera e corrige códigos de programação. Ele competirá diretamente com o GitHub Copilot da Microsoft, que usa IA generativa. Anteriormente, a Amazon havia disponibilizado o CodeWhisperer apenas para um pequeno número de usuários.

Concorrência

Do outro lado da disputa, a empresas validam suas apostas com o grande público, ajudando no corporativo, mas em trabalhos mais simples como editores de texto, buscadores e automatização de pequenas tarefas.

A Microsoft, por meio de uma parceria com a OpenAI, fabricante do ChatGPT, integrou a tecnologia de IA generativa em seu serviço de busca na Internet, o Bing, e planeja implantar essas ferramentas nos produtos da fabricante de software.

O Google, da Alphabet, está correndo para fazer movimentos semelhantes. A Meta lançou seu próprio modelo de linguagem ampla e disse que um trabalho semelhante se expandirá em toda a empresa.

Mas da Amazon, para o consumidor final, até o momento, só resta a velha, e não tão inteligente, Alexa.