O novo alvo de Elon Musk: Jeff Bezos quer “destruir” planos de internet global

O atual homem mais rico do mundo e dono de empresas como a fabricante de carros Tesla, Elon Musk não poupa palavras quando o assunto é brigar com os outros figurões da lista de bilionários da Bloomberg.

Se até a semana retrasada seu alvo preferido era Mark Zuckerberg, criador do Facebook, agora o jogo virou. Para Musk, Jeff Bezos, fundador da Amazon e segundo homem mais rico do mundo, quer “destruir” seus planos de criar uma rede de internet global.

Tudo teria começado quando Musk pediu para a Comissão Federal de Comunicações americana para mover alguns dos satélites da Starlink para altitudes mais baixas do que o que estava inicialmente planejado, segundo a CNBC.

A Amazon, que tem objetivos parecidos, não concordou com a ideia, afirmando que “a altitude iria interferir em seus planos” e pediu para que os satélites da empresa rival fossem limitados a 580km até existirem provas de que não haveria interferência.

O plano de Bezos, chamado de Projeto Kuiper, é colocar 3.236 satélites em órbita para prover internet de alta velocidade em todos os locais do globo. Em seu perfil no Twitter, Musk afirmou que o pedido da Amazon “não é favorável ao público”, uma vez que o sistema de satélites da companhia “está a vários anos de distância de sua operação”. Até o momento nenhum satélite da varejista saiu do planeta.

It does not serve the public to hamstring Starlink today for an Amazon satellite system that is at best several years away from operation — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021

A Amazon não ficou quieta. Em um comunicado enviado à CNBC, um porta-voz da varejista de Bezos afirmou que “os fatos são simples”. “Desenhamos o sistema Kuiper para evitar interferências com a Starlink, e agora a SpaceX quer mudar o desenho do sistema. Essas mudanças não criam somente um ambiente mais perigoso para colisões no espaço, mas aumentam a interferência para os clientes”, disse.

“Apesar do que a SpaceX posta no Twitter, foi a própria empresa que propôs mudanças que iriam prejudicar a competição. É claro que o objetivo da SpaceX é sufocar a competição no berço, se possível, mas não para interesse público”, afirmou.

A Starlink é o plano da SpaceX de construir uma rede de internet com mais de 12 mil satélites no espaço – até agora mais de mil satélites estão em órbita. O serviço inicial da companhia custaria 99 dólares por mês, com um custo adicional de 499 dólares para o Starlink Kit, que inclui o terminal do usuário e um roteador de WiFi conectado aos satélites.

Os planos de Musk estão mais avançados que o de Bezos – ao menos no espaço. E a briga parece estar longe do fim.