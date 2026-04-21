'O melhor trabalho do mundo': leia a carta de despedida do CEO da Apple, Tim Cook

Para a comunidade Apple:

Nos últimos 15 anos, comecei praticamente todas as minhas manhãs da mesma maneira. Abro meu e-mail e leio as mensagens que recebi no dia anterior de usuários da Apple de todo o mundo.

Vocês compartilham pequenos pedaços de suas vidas comigo e me contam coisas que querem que eu saiba sobre como a Apple os tocou. Sobre o momento em que sua mãe foi salva pelo Apple Watch. Sobre a selfie perfeita que você capturou no topo de uma montanha que parecia impossível de escalar. Vocês me agradecem pelas maneiras com que o Mac mudou o que vocês podem fazer no trabalho e, às vezes, me fazem duras críticas porque algo de que vocês cuidam não está funcionando como deveria.

Em cada um desses e-mails, eu sinto o coração pulsante da nossa humanidade compartilhada. Sinto um senso de obrigação crescente de trabalhar mais e avançar mais longe. Mas, acima de tudo, sinto uma gratidão que não consigo colocar em palavras, por ser a pessoa do outro lado desses e-mails, o líder de uma empresa que desperta imaginações e enriquece vidas de maneiras tão profundas que desafiam a descrição. Que honra e privilégio tem sido.

Hoje anunciamos que estou dando o próximo passo na minha jornada na Apple. Nos próximos meses, farei a transição para um novo papel, deixando o cargo de CEO em setembro e me tornando o presidente executivo da Apple. Uma nova pessoa assumirá o que eu sei, no fundo do meu coração, ser o melhor trabalho do mundo. Esse líder é John Ternus, um engenheiro e pensador brilhante que passou os últimos 25 anos construindo os produtos da Apple que nossos usuários amam tanto, obcecado por cada detalhe, focado em cada maneira possível de tornarmos algo melhor, mais ousado, mais bonito e mais significativo. Ele é a pessoa perfeita para o cargo.

John se importa profundamente com quem somos na Apple, o que fazemos na Apple, quem alcançamos na Apple, e ele tem o coração e o caráter para liderar com uma integridade extraordinária. Tenho muito orgulho de chamá-lo de próximo CEO da Apple. Esta empresa atingirá alturas incríveis sob sua liderança, e você sentirá o impacto dele em cada pedacinho de alegria e descoberta que surgirá dos produtos e serviços que virão. Mal posso esperar para que você o conheça como eu conheço.

Isso não é um adeus. Mas neste momento de transição, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer obrigado. Não em nome da empresa, desta vez, embora haja uma fonte de gratidão por você que transborda dentro de nossas paredes. Mas simplesmente em meu nome. Tim. Uma pessoa que cresceu em um lugar rural em uma época diferente e, por esses momentos mágicos, teve a chance de ser o CEO da maior empresa do mundo. Obrigado pela confiança e bondade que você demonstrou por mim. Obrigado por me cumprimentar na rua e nas nossas lojas. Obrigado por torcer comigo quando revelamos um novo produto ou serviço. Obrigado, acima de tudo, por acreditar em mim para liderar a empresa que sempre colocou você no centro do nosso trabalho. Todos os dias nos levantamos e pensamos no que podemos fazer para tornar sua vida um pouco melhor. E todos os dias, você fez a minha a melhor que eu poderia ter pedido.

Obrigado.