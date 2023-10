O jogo que a Fifa não venceu: EA Sports FC registra aumento de 25% na venda antecipada

Em uma reviravolta estratégica, a Electronic Arts (EA), empresa de jogos sediada no Vale do Silício, revelou que 6,8 milhões de pessoas pagaram pelo acesso antecipado ao EA Sports FC, anteriormente conhecido como série de videogame Fifa.

Este número representa um aumento de 25% em relação às inscrições antecipadas do jogo do ano passado, mesmo com a janela de acesso antecipado ampliada de três para sete dias em 2022.

A decisão da EA de encerrar sua parceria de 30 anos com a Fifa, que gerava cerca de US$ 150 milhões anuais para a entidade máxima do futebol, parece ter sido acertada.

Desde o lançamento de Fifa International Soccer em 1993, a franquia de futebol da EA vendeu centenas de milhões de cópias e atraiu mais de 150 milhões de jogadores regulares em diferentes plataformas. Segundo a GfK, foi a marca de jogos mais vendida no Reino Unido entre 1995 e 2022.

A Ampere Analysis estima que a receita líquida anual da EA com a franquia de futebol saltou de US$ 500 milhões em 2010 para mais de US$ 2 bilhões em 2020. Quase 22 milhões de pessoas jogaram o Fifa 23, lançamento do ano passado, nos consoles Xbox e PlayStation em agosto.

O conteúdo do jogo permanece robusto, com mais de 700 equipes e 19.000 jogadores em mais de 30 ligas, abrangendo futebol masculino e feminino. Antes do lançamento, o EA Sports FC tornou-se o patrocinador principal da La Liga, liga de futebol da Espanha.

A EA, que pode se tornar a maior empresa independente de jogos dos EUA após a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, também sinaliza uma mudança de foco para experiências multiplataforma.

A não renovação do acordo com a Fifa ocorreu após a entidade buscar um aumento significativo nas taxas do jogo durante as negociações no ano passado. Gianni Infantino, presidente da Fifa, prometeu lançar um novo jogo com a marca própria da Fifa, mas ainda não divulgou detalhes.