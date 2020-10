99 fez investimento de 35 milhões de reais para melhorar segurança do app

Para diminuir a incidência de crimes que aconteciam na plataforma, o aplicativo de transporte 99 fez um investimento milionário. Somente em 2020, foram investidos 35 milhões de reais para reduzir as ocorrências graves — e o retorno foi uma queda de 20%. O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Segundo dados da 99 enviados com exclusividade à EXAME, quatro regiões brasileiras apresentaram a maior diminuição em casos criminais. O Ceará teve uma redução de 20,7%, São Paulo de 13%, o Rio da Janeiro de 12,3% e Goiás de 9,6%. A companhia afirma que o resultado foi alcançado “por causa do investimento direto em segurança no Brasil”.

Entre as soluções adotadas pela empresa estão novas ferramentas como câmeras no carro, inteligência artifical para a prevenção de crimes, monitoramento de corridas via GPS, que detectam paradas muito longas o trajeto com o tempo acima do previsto, e também a gravação de áudio durante a viagem, que ficam armazenados na base de dados do app e podem ser usados como evidência em “casos de conversas inadequadas”.

A 99 também disponibilizou para os usuários e motoristas parceiros uma ferramenta que permite que ambos escolham não se conectar mais com uma pessoa específica em viagens futuras.