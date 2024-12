O futuro dos jogos: Geração Z domina esportes eletrônicos com smartphones e prêmios milionários

A final do PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) Mobile World Championships de 2024, realizada em Londres, destacou o papel crescente dos esportes eletrônicos no cenário global. Com 16 equipes competindo por uma premiação total de US$ 3 milhões (R$ 18,2 milhões), o evento reflete a transição dos games tradicionais para plataformas móveis, impulsionada pela geração Z, informou a Bloomberg.

Organizado no Excel London, o campeonato atraiu 2 mil espectadores presenciais e quase um milhão de espectadores simultâneos online, consolidando o PUBG Mobile como um dos principais títulos de esportes eletrônicos. Criado em 2018 pela gigante chinesa Tencent, o jogo já foi baixado mais de um bilhão de vezes, principalmente na Ásia, onde está sua base mais sólida de jogadores.

Estratégias e desafios na arena virtual

Durante as partidas, os jogadores usaram smartphones Infinix GT 20 Pro, vendidos por cerca de US$ 300 (R$ 1,8 mil), para enfrentar desafios táticos. Em uma das partidas, a equipe europeia Team Spirit tentou uma jogada ousada ao transportar um carro em um barco, mas acabou perdendo o veículo no mar após uma explosão equivocada. Apesar do contratempo, a equipe continuou na disputa, garantindo um lugar no meio da tabela.

Diferentemente de edições anteriores realizadas em Dubai, Istambul e Kuala Lumpur, o evento deste ano teve como objetivo explorar novos mercados, buscando maior visibilidade no Ocidente. No entanto, o público europeu ainda representa uma fração da audiência, superado por países como Malásia, Filipinas e Vietnã.

O time vencedor foi o Dplus KIA, da Coreia do Sul, destacando a força dos países asiáticos no cenário de esportes eletrônicos móveis. Por outro lado, equipes europeias como Guild Esports, fundada por David Beckham, enfrentaram dificuldades e terminaram em posições inferiores.

Mercado em transformação

O sucesso do PUBG Mobile reflete tendências mais amplas no mercado de esportes eletrônicos. De acordo com dados da Bloomberg Intelligence, enquanto a maioria dos jogos de esports ainda é disputada em PCs, cerca de 84% dos jogadores globais preferem dispositivos móveis. Essa mudança abre caminho para competições que priorizam acessibilidade e alcance global.

Entretanto, o setor enfrenta desafios. Empresas tradicionais de games, como a Ubisoft, encerraram projetos importantes como o XDefiant, em meio a cortes e consolidações no mercado pós-pandemia. Outras, como a Gfinity, encerraram suas divisões de esportes eletrônicos por causa da baixa sustentabilidade financeira.

Mesmo com esses desafios, o PUBG Mobile mostra como os esportes eletrônicos podem se adaptar ao público. James Yang, executivo da Tencent, afirmou que o foco da liga para o próximo ano será no nível amador, explorando o fato de que praticamente todos possuem um smartphone.

Atração global e inovação tecnológica

Os organizadores do campeonato apostaram em uma experiência imersiva, transmitindo as partidas em 18 idiomas, desde birmanês até espanhol. A interação global é um dos principais fatores que impulsionam a popularidade do PUBG Mobile, especialmente em mercados onde os consoles tradicionais têm menos penetração.

Além da competição, o evento também trouxe personalidades como Barney Banks, influenciador com 1,7 milhão de seguidores no TikTok, para reforçar a conexão entre o público e os esportes eletrônicos.

Para os organizadores, a ascensão do PUBG Mobile e de outros títulos móveis representa uma oportunidade de expandir os esportes eletrônicos para mercados não explorados e aproximar jogadores de diferentes regiões do mundo.