O fracasso do Lemon8: app da dona do TikTok não repetiu o sucesso do irmão mais velho

A ByteDance, proprietária do TikTok, enfrenta desafios na tentativa de estabelecer o Lemon8, seu novo aplicativo inspirado nas funcionalidades do Pinterest e Instagram, no seu mais almejado mercado: os Estados Unidos. Informações recentes da Appfigures, empresa especializada em inteligência de mercado de apps, revelam que o Lemon8 acumulou cerca de 2,6 milhões de downloads nos EUA desde seu lançamento no país, no início deste ano.

Os esforços de marketing digital, que incluíram a promoção do Lemon8 por criadores de conteúdo no TikTok, não resultaram em uma adesão expressiva, apesar das especulações sobre uma possível proibição do TikTok nos EUA. A estratégia da ByteDance indicava que o Lemon8 poderia atuar como um plano B para a audiência americana do TikTok.

O Lemon8 foi lançado inicialmente no Japão em 2020 e alcançou popularidade em mercados do leste como Tailândia e Indonésia. O crescimento substancial ocorreu em abril de 2020, com um salto para 13.000 downloads mensais e, posteriormente, atingindo 292.000 downloads em julho de 2021. Em 2022, o aplicativo atingiu um pico de 1,5 milhão de downloads em julho, fechando o ano com 10,6 milhões de downloads.

No entanto, a expansão nos EUA e no Reino Unido tem sido discreta. Em fevereiro, foi reportado que a ByteDance estava pagando criadores para semear conteúdo inicial no Lemon8 nos EUA. A ação influenciou uma série de vídeos promocionais no TikTok em março, com mais de 350 vídeos relacionados ao Lemon8 surgindo na plataforma em um único dia.

Apesar desses esforços, o TikTok segue disponível nos EUA, embora tenha sido proibido em dispositivos governamentais e em algumas universidades. Os picos de instalação do Lemon8 não sugerem uma tendência crescente de adesão. A maioria dos downloads nos EUA foi registrada em dispositivos iOS, e o aplicativo oscila em sua classificação na App Store, estando no momento no 70º lugar entre os aplicativos mais baixados.

Em setembro de 2023, o Lemon8 atingiu seu maior número de instalações mensais nos EUA, com 525.000 novos downloads. No entanto, isso não reflete necessariamente o número de usuários ativos, que é provavelmente mais baixo, principalmente quando comparado aos mais de 150 milhões de usuários ativos mensais do TikTok nos EUA em março de 2023.

Ainda assim, existe a possibilidade de a ByteDance utilizar novamente a plataforma TikTok para impulsionar o Lemon8 no mercado americano. A empresa de inteligência de produto Watchful.ai identificou que o TikTok estava desenvolvendo uma função para sincronizar postagens do Lemon8 com a adição de sons e música através do editor do TikTok.

Até o momento, o Lemon8 registra aproximadamente 25 milhões de downloads em todo o mundo, com os maiores mercados sendo Japão, Tailândia e Estados Unidos. No Brasil, o app não iniciou uma operação.