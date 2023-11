O fim de uma era: Omegle encerra atividades após 15 anos de funcionamento

O serviço de chat online Omegle, que permitia a usuários de todo o mundo se conectarem e conversarem anonimamente, anunciou seu encerramento após 15 anos de operação. A decisão foi tomada em resposta ao aumento do uso indevido da plataforma, que incluiu a ocorrência de crimes através das transmissões ao vivo.

Lançado em 2009 por Leif K-Brooks, então um programador e estudante de ensino médio de 18 anos, o Omegle foi mantido de forma independente durante toda a sua existência.

Apesar de uma queda em popularidade ao longo dos anos, o site ainda registrou cerca de 50 milhões de visitantes no último mês, conforme dados da empresa de análise SimilarWeb.

K-Brooks, em uma publicação em seu blog, refletiu sobre o início incerto do Omegle e sua ascensão imprevista à popularidade, atribuindo o sucesso do site à necessidade humana fundamental de conhecer novas pessoas.

No entanto, o aumento do uso do serviço durante a pandemia trouxe consigo um crescimento de atividades ilícitas, levando a críticas e desafios para a gestão da plataforma.

O fundador destacou os esforços contínuos para melhorar o serviço ao longo dos anos, mas reconheceu que os recentes ataques comprometeram a construtividade dessas melhorias. K-Brooks mencionou o peso financeiro e psicológico de manter o Omegle, admitindo que a continuidade do serviço se tornou insustentável.

Além de gerenciar o Omegle sozinho, K-Brooks expressou sua decepção com as mudanças na internet na última década e preocupação com o futuro da comunicação online, temendo uma transformação que priorize o consumo passivo em detrimento da participação ativa e da conexão humana genuína.