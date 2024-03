O "Clippy", da Microsoft, está de volta. Agora, como chatbot

Se hoje os assistentes virtuais experimentam seus tempos áureos, um pioneiro não teve o mesmo sucesso. Se você usou o pacote Microsoft Office entre o final dos anos 1990 e o começo dos anos 2000, provavelmente se irritou com o Clippy, um simpático clipe de papel que pulava na tela e te perguntava se você gostaria de ajuda.

O assistente da Microsoft já apareceu na lista das 50 Piores Invenções da Time, mas agora terá sua vingança. No ano passado, um app publicado pelo desenvolvedor FireCube trouxe uma nova versão do Clippy, desta vez alimentado com o modelo GPT-3.5 da OpenAI – isto é, pode ser utilizado da mesma forma que o ChatGPT, só que com a carinha do clipe. O app pode ser instalado a partir da Microsoft Store, mas, poucos meses depois, por problemas com a marca registrada, o chatbot foi rebatizado como Paperclip.

"O Clippy não é apenas um clipe de papel, ele é uma lenda", disse um porta-voz da Microsoft ao jornal Wall Street Journal. "Ele pode ter se aposentado, mas nunca desistiu". No entanto, empresa deu o nome de Copilot à sua inteligência artificial, renegando Clippy mais uma vez.

Do ódio ao amor

Mesmo que seu renascimento como IA da Microsoft seja improvável, o Clippy está renascendo também na cultura pop. É possível comprar suéteres com sua imagem online, assim como brincos, canecas, miniaturas e camisetas do Clippy. Há até um ebook erótico de fan fiction intitulado "Conquistado pelo Clippy" na Amazon.

O Clippy foi "demitido" pela Microsoft em 2001, mas a partir de 2021 sua antiga empregadora tentou trazê-lo de volta de alguma forma. "Se isso conseguir 20 mil curtidas, substituiremos o emoji do clipe de papel no Microsoft 365 pelo Clippy", a empresa postou em um tweet naquele ano. O post recebeu 156.000 curtidas e o Clippy faz parte do Microsoft 365.