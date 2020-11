Novo Xbox chega nesta terça. O que saber sobre o console da Microsoft

Os novos modelos do Xbox, o Series X e o Series S, serão lançados mundialmente nesta terça-feira, 10, antecipando a tão aguardada era dos novos consoles, mais modernos e com opções 100% digitais, que são relativamente mais baratas do que as com entrada em disco. Nesta semana também chega ao mercado o PlayStation 5 — e a briga de gigantes já começou cedo.

Enquanto o Xbox Series X é a versão da Microsoft para um console maior, com entrada de disco, o Xbox Series S é tido como “o menor videogame do mundo”, e é puramente digital.

Por conta do decreto da redução de impostos sobre consoles e videogames, ambas as versões do console da Microsoft tiveram seus valores reduzidos. O Xbox Series S passará a custar 2,8 mil reais. A versão mais poderosa, o Xbox Series X, custará 4,6 mil reais. Do outro lado da moeda, ambas as versões do PlayStation 5 saíram por 4.199 reais (versão digital) e 4.699 reais (tradicional).

Enquanto a Sony apostou em tamanho, a Microsoft tentou ter outros trunfos na manga.

Para o Series X, a Microsoft mudou o foco para criar uma “experiência unificada”, fazendo com que os games se movam com o usuário independentemente da versão do Xbox que está sendo usada — o que significa que funções como o Game Pass, a Netflix do Xbox, continuará sendo compatível com o novo videogame.

O foco dos novos consoles é o poder. Todos estarão disponíveis com Smart TVs em 4K, e são capazes de carregar experiências de gameplay de forma mais rápida do que seus antecessores, graças a um SSD extremamente potente.

Com exceção do Series S, que tem como foco ser mais delicado e menor, o Series X facilmente se compara com o PlayStation 5 em termos de tamanho: um gigante, com uma potência que deve ser extraordinária.

O Xbox Series S

O Series S é o irmão mais novo do potente Series X, mas não deixa de ser especial por si só. É dele o mérito de ser 100% digital em uma família de consoles que quase sempre dependeu da mídia física para existir.

Apesar de ser menor, ele compartilha quase os mesmos componentes internos do que seu irmão mair. O que significa que o tempo de carregamento e a qualidade dos jogos melhorous, e existe a promessa de que ele alcançará até 120fps em alguns games. Segundo a análise do site The Verge, o Xbox Series S “é um console para aqueles que não se importam com o 4K”, uma vez que ele pode ser facilmente usando com uma TV ou monitor com resolução de 1080p.

O Series S também não tem leitor de disco — ou seja, é totalmente digital —, e possui um espaço de armazamento SSD de 512 GB. O tamanho dele também cumpre o que promete: é um videogame com 275mm de altura, 151mm de profundidade e 63.5mm de largura quando está na horizontal. Compare com o gigante PlayStation 5 digital, que tem 390mm de largura, 92mm de altura e 260mm de profundidade, pesando cerca de 3,9 quilos. Quando a Microsoft disse que queria “pensar pequeno”, ela não mentiu.

O carro chefe — Series X

Ao contrário do Series S, o Series X tem uma entrada de leitor de disco e possui um armazananemtno SSD de 1 TB, além, é claro, de uma tecnologia que permite jogos em 4K.

A opção é melhor para aqueles apaixonados por videogames, que buscam boa performance, um tamanho maior e uma potência digna de um computador. O Series X tem um SSD poderoso, capaz de suportar 120Hz, e opções capazes de melhorar a experiência do usuário durante uma maratona de jogos.

O Series X também tem um leitor em braile na parte externa do videogame, melhorando a acessibilidade de seu principal console.

Mesmo com um armazenamento de 1TB, apenas 802GB podem ser usados para downloads de jogos — o que é um pouco mais alto do que os 780GB que poderiam ser utilizados no Xbox One X. Um avanço, talvez.

O console mais potente tem 301mm de altura, 151mm de largura e 151mm de profundidade — pouca coisa maior que o “irmão mais novo”, e bem menor do que o gigantesto PlayStation tradicional, com seus 390mm de largura, por 104mm de altura e 260mm de profundidade, segundo a Sony, além de um peso de cerca de 4,5 quilos.

Situação do mercado

Fazia tempo que dois dos maiores consoles do mundo não faziam tanto barulho quanto em 2020. O PlayStation segue na liderança, segundo o irlandês StatCounter, com 65,09% da fatia do mercado global, enquanto a Microsoft tem 34,9% de penetração e o Nintendo 0%.

No Brasil, a liderança também fica com o PlayStation. Entre aqueles que têm um console em casa, o videogame da Sony ganha disparado — 53,99% versus 46,01% de prevalência da Microsoft.

A esperança da companhia fundada por Bill Gates é que o jogo vire (e em breve). Com os lançamentos e a correria para garantir um consoleem meio à pandemia do novo coronavírus, pode ser que tudo dê certo.

Durante a quarentena, que tirou de cena cinemas, shopping centers e parques, oo mercado de games foi uma solução de entretenimento e interação entre familiares e amigos. De acordo com a consultoria Newzoo, o ano de 2020 vai terminar com 150 milhões de novos jogadores, totalizando 2,7 bilhões. O setor fatura 159 bilhões de dólares — é três vezes mais do que o mercado de streaming, liderado pela Netflix.