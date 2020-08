Novo vazamento indica que Xbox Series X lançará no dia 6 de novembro

Dando mais um passo para o início da próxima geração de videogames, a Microsoft anunciou nesta terça-feira, 11, que o Xbox Series X chegará para as lojas em novembro – mas não confirmou uma data específica.

No entanto, uma foto vazada da embalagem dos novos controles do Xbox indica que o futuro console chegará para as lojas ao redor do mundo no dia 6 de novembro, conforme reportou o jornalista do The Verge, Tom Warren.

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L — Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020

A embalagem, que traz um aviso indicando o início da data de garantia dos controles, foi descoberta por um usuário do fórum Resetera. Os fãs, porém, levantaram a possibilidade de a Microsoft resolver lançar os novos controles, individualmente, em dias diferentes — o que significa que o Xbox Series X pode começar a ser vendido um dia antes ou depois do indicado na embalagem.

Sem Halo Infinite

Outra notícia que pegou os ansiosos pela nova geração do Xbox de surpresa foi o adiamento do game Halo Infinite, um dos principais exclusivos da Microsoft para o Xbox Series X. O jogo de tiro em primeira pessoa da 343 Industries iria ter seu lançamento simultâneo com o do novo console, dada a importância da franquia para os usuários de Xbox.

No entanto, a desenvolvedora explicou que o jogo não está finalizado e, por conta de fatores que dificultaram o trabalho em equipe neste ano — como a pandemia de coronavírus —, decidiram adiar o sexto título da franquia para 2021.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Sendo assim, o Xbox Series X provavelmente não virá com um grande jogo no mês de seu lançamento – mas resta esperar para ver se a Microsoft tem outra carta embaixo da manga. A empresa ainda não divulgou, oficialmente, o preço do console.