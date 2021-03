Novo relógio da Xiaomi chega ao Brasil com bateria que dura 16 dias

A chinesa Xiaomi, por meio da brasileira DL Eletrônicos, traz ao Brasil o novo relógio inteligente Mi Watch. De acordo com a fabricante, o aparelho tem bateria que pode durar até 16 dias de uso (tempo que pode variar com o uso). Para efeito de comparação, o Apple Watch tem bateria para até dois dias de uso.

O Mi Watch é um dispositivo compatível com smartphones com sistema operacional Android e com iPhones. Ele possui recursos como medidor de batimentos cardíacos, oxímetro e monitoramento mais de 100 tipos de exercícios físicos (com contador de tempo e estimativa de gasto calórico).

O relógio também é resistente à água e pode ser mergulhado, por tempo limitado, a até 50 metros de profundidade. Para aventureiros, o Mi Watch tem sensores como barômetro, bússola e GPS. Na outra ponta, o eletrônico não possui Wi-Fi nem a tecnologia NFC, utilizada para pagamentos por contato.

Quando conectado ao celular via Bluetooth, os dados sobre as atividades diárias dos usuários são apresentados no aplicativo chamado Mi Wear. O Mi Watch será vendido na loja da Xiaomi na internet por 1.840 reais.