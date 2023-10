Novo Playstation 5 Slim será lançado em novembro; saiba o preço

Na última terça-feira, 10, a Sony fez um anúncio aguardado por muitos: o lançamento do PS5 Slim, uma versão mais compacta e atualizada do console lançado em 2020.

Com previsão de chegada ao mercado em novembro, o novo modelo estará disponível em duas edições: com leitor de discos, com preço sugerido de US$ 499, e a edição digital, por US$ 449.

Em conversão direta, esses valores correspondem a algo próximo de R$ 2.500 e R$ 2.300, respectivamente.

Contudo, a novidade é que o "PS5 Slim", apesar de ser a edição compacta, não recebeu o título como nas edições anteriores do videogame.

Data de lançamento do novo PS5 Slim

A data exata de lançamento ainda não foi divulgada pela empresa, mas a expectativa é que o produto esteja disponível antes da Black Friday, que ocorre no dia 24 de novembro.

De acordo com a Sony, a edição digital do novo PlayStation 5 é 24% mais leve em comparação ao PS5 digital lançado em 2022. Já a versão com leitor de mídia física é 18% mais leve que seu antecessor de 2022.

No que diz respeito à aparência, a presença do leitor de discos mantém uma característica marcante no design.

As especificações técnicas, contudo, permanecem inalteradas, com a GPU RDNA 2 e o CPU 8 Zen 2 (ambos da AMD) de oito núcleos, além da memória RAM GDDR6 de 16 GB.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o lançamento e preço do PS5 Slim no Brasil. Segundo a Sony, o lançamento fora dos Estados Unidos acontecerá "nos próximos meses".

Com este anúncio, o PS5 Slim se estabelece como o modelo padrão, enquanto o PS5 original será comercializado até o esgotamento dos estoques.

Para aqueles que optarem pela edição digital do PS5 Slim, haverá a opção de adquirir separadamente um leitor físico pelo preço sugerido de US$ 79,99, o que equivale a R$ 405,02.