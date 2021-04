Novo Motorola Moto G60 chega com maior bateria do mercado brasileiro

O novo smartphone da Motorola chamado Moto G60 chega ao mercado a partir desta semana com a maior capacidade de bateria entre os produtos das principais marcas de celulares que atuam no Brasil. O aparelho tem bateria de 6.000 mAh, assim como o Galaxy M31, da Samsung, que foi lançado no ano passado.

O dispositivo tem processador Snapdragon 732G, da Qualcomm, que ajuda a compor o combo voltado à longa autonomia de bateria.

Além do chipset da Qualcomm, o Moto G60 chega com 6 GB de RAM e 128 GB de memória de armazenamento.

O dispositivo tem tela "Max Vision" Full HD+ de 6,8 polegadas. Seguindo uma tendência do mercado topo de linha, puxada pelo Galaxy S21, o produto tem taxa de atualização de imagem de 120 Hz em seu display. Com isso, a Motorola lança pela primeira vez um Moto G com essa taxa de atualização.

O aparelho deve receber uma atualização do sistema Android, que chega na versão 11 e segue com o padrão chamado de “puro” pela fabricante. Ou seja, existem poucas mudanças na interface do sistema operacional em relação à concebida pelo Google.

O Moto G60 chega com câmera traseira tripla, sendo que seu sensor principal registr imagens em até 108 megapixels. As outras duas câmeras são para fotos amplas (ultra-wide) e para gerar o efeito de desfoque do fundo de retratos (efeito bokeh). Já a câmera frontal do aparelho tem 32 megapixels, sendo uma das de maior capacidade do mercado em 2021 no Brasil.

O produto chega ao mercado com preço sugerido de 2.699 reais e será vendido tanto na loja online oficial da Motorola quanto nas principais redes de varejo nacionais.

Além do M31, o Moto G60 enfrentará rivais como o Galaxy A72 e o Redmi Note 10 Pro, da chinesa Xiaomi.