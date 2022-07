Novo iPhone será mais caro: preços vazados indicam aumento por conta de componentes

Um suposto vazamento indica que a Apple lançará o iPhone 14 com valores acima dos praticados no ano passado. A informação, ainda não confirmada, vem da conta Anthony, conhecida no Twitter por mais tarde ter suas previsões concretizadas.

O iPhone 14 Pro deverá chegar às lojas custando US$ 1.099. Para comparação, a versão anterior, o iPhone 13 Pro, foi lançado no ano passado com preço sugerido de US$ 999.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME por menos de R$ 11/mês.

Já o iPhone 14 Pro Max, o mais parrudo e de tela maior, sairá por US$ 1.199, ante os US$ 1.099 do iPhone 13 Pro Max.

Outras características antecipadas por Anthony indicam que os novos aparelhos Pro e Pro Max terão telas de 6,1 e 6,7 polegadas respectivamente, 8GB de RAM, armazenamento de até 1TB e baterias de 3.200 a 4.323 mAh.

Por baixo da carcaça, os dispositivos terão o novíssimo chip A16 Bionic, trarão a tecnologia “display sempre ativo”, câmera de 48 megapixels, além do iOS 16.

A expectativa é que os novos aparelhos da Apple sejam lançados em um evento no próximo mês de setembro.