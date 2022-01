Novo controle remoto da Samsung recarrega bateria com ondas do Wi-Fi

Assim como outras empresas de tecnologia, a coreana Samsung embarcou na missão de diminuir a pegada de carbono de seus produtos e o impacto negativo que a fabricação de eletrônicos causam ao meio ambiente. Neste sentido, uma das investidas da companhia é diminuir o uso de baterias em controles remotos.

Para dar cabo a meta, a empresa anunciou no domingo, 2, uma nova versão do controle para TVs chamado Eco Remote, que agora é capaz de utilizar ondas de rádio, como o sinal do Wi-Fi, para recarregar a bateria.

O recurso, na verdade, é só mais uma forma de levar carga ao dispositivo. No ano passado, uma outra versão já se valia da energia solar para funcionar. Além de ter uma porta USB para este fim. “Isso ajudará a evitar o desperdício de 99 milhões de pilhas AAA projetadas ao longo de sete anos”, anunciaram na época.

O controle também mantém um design similar aos controles já usados pela Samsung e utiliza materiais recicláveis no corpo. Aos interessados, o controle poderá ser encontrado nas lojas ainda no primeiro semestre do ano nas TVs das linhas The Frame, Serif e Sero, em cores preto e branco.