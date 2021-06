Novo carregador da Xiaomi promete 100% de bateria em 8 minutos

A Xiaomi apresentou no início da semana o HyperCharge, um carregador de smartphone de 200 Watts. Com essa potência altíssima, o novo produto registrou a marca de carregamento de 0 a 100% em apenas oito minutos. Na versão wireless, de 120 Watts, o tempo foi de 15 minutos.

Em um teste em vídeo, publicado pela marca chinesa, foi usado um Mi 11 Pro, o topo de linha da fabricante, e nele bastou 3 minutos para se ter 50% da carga. De acordo com a empresa, a nova tecnologia estabelece um novo recorde mundial de velocidade de carregamento com e sem fio.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

