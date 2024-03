Novo aplicativo do Google ajuda a resolver cálculos a partir de fotos

Em maio de 2022, o Google anunciou que estava adquirindo um aplicativo de solução matemática chamado Photomath. O negócio foi fechado no ano passado após uma análise regulatória, mas o Google só agora colocou o aplicativo em sua conta de editor da Play Store.

De acordo com informações do site 9to5google, o Photomath permite que você tire uma foto de uma equação matemática, incluindo problemas com palavras, para obter explicações passo a passo de como resolvê-la. Ele é compatível com matemática elementar, álgebra, geometria, trigonometria, estatística e cálculo.

Com sede na Croácia, o aplicativo gratuito foi lançado em 2014 e a aquisição estava sujeita à análise regulatória da Comissão Europeia. A aprovação foi concedida em março do ano passado.

No início desta semana, o Photomath na Play Store e na App Store do iOS mudou para a conta de editor do Google. Ele tem mais de 100 milhões de downloads e uma classificação de 4,5 no Android. O aplicativo oferece uma assinatura opcional do Photomath Plus com "Soluções de livros didáticos", tutoriais animados e explicações detalhadas por US$ 9,99 por mês ou US$ 69,99 por ano.

A gigante da tecnologia já tem experiência no assunto, já que o Google Lens oferece um proeminente filtro "Lição de casa" que permite que você tire uma foto de problemas, enquanto a pesquisa no buscador pode ajudar com trigonometria, cálculo e geometria por meio de uma experiência dedicada.

A funcionalidade específica do Photomath provavelmente será integrada ao Google Lens e à Pesquisa ao longo do tempo.