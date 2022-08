Nova geração de óculos VR: Meta confirma lançamento em outubro e Apple registra possíveis nomes

As portas para a realidade virtual (VR) e os metaversos estão prestes a receber uma atualização. Um dos indicativos disso é que Mark Zuckerberg confirmou que um novo óculos VR da Meta será lançado em outubro, no evento anual da empresa Connect.

O anúncio do CEO foi realizado em um episódio do podcast do Joe Rogan, momento em que Zuckerberg também antecipou alguns detalhes da nova geração do dispositivo, incluindo que ele terá rastreamento ocular e facial.

“Teremos a capacidade de ter contato visual na realidade virtual a partir de agora”, disse Zuckerberg.

“Seu rosto será rastreado para que seu avatar também tenha expressões. Não será apenas essa coisa parada, mas se você sorrir ou franzir a testa ou se fizer beicinho, ou qualquer que seja sua expressão, ela será traduzida em tempo real para o seu avatar”, completou.

O nome do dispositivo, segundo documentos vazados é, por hora, Projeto Coimbra. No lançamento, ele deve chegar ao mercado com a marca Meta Quest Pro.

Outro rumor aponta que o óculos terá telas de visão com a mais alta resolução já apresentada em um aparelho do tipo.

VEJA TAMBÉM: Conheça o plano do TikTok para construir um metaverso partindo da China

Apple se prepara para o mercado VR

A empresa comandada por Tim Cook já está em fase registrar possíveis nomes dos dispositivos que lançará para a realidade virtual.

A informação, vazada pela Bloomberg, indica que os dispositivos da marca podem levar os nome “Reality One”, “Reality Pro” e “Reality Processor”.

Vazamentos já indicavam que a empresa estava desenvolvendo um sistema operacional chamado “realityOS”, o que apenas reforça ainda mais a entrada da empresa no setor.