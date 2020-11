Nintendo terá parque temático com montanha-russa Mario Kart; veja fotos

A Universal Studios Japan (USJ) anunciou que o parque temático Super Nintendo World será inaugurado 4 de fevereiro de 2021, em Osaka, Japão.

Anteriormente, a Universal e a Nintendo haviam dito que a abertura do parque só seria na primavera do próximo ano (outono no hemisfério sul). Apesar do aumento de casos de covid-19 na cidade japonesa nas últimas semanas, o lançamento foi oficialmente adiantado para o início de 2021.

Uma das principais atrações do parque é a montanha-russa Mario Kart, situada dentro do castelo do Bowser. Embora o passeio seja sobre trilhos, ele usa realidade aumentada (RA) e tecnologia de mapeamento de projeção.

Cada piloto veste um boné do Mario (dentro dele há fones de ouvido com RA), e usa o volante de seu carro para competir com os outros participantes. Para ganhar vantagem, os visitantes podem coletar moedas virtuais por meio de uma pulseira enquanto andam pelo parque.

Ao visitar o parque temático, a Bloomberg relatou que o espaço parecia pequeno e não muito ideal para receber visitantes na pandemia. No entanto, há uma construção em desenvolvimento de uma nova área do parque, dedicada ao personagem Donkey Kong.

A Universal Studios Japan também prometeu tomar “medidas de melhoria da higiene”, criadas em parceria com autoridades de saúde, e planeja operar com metade da capacidade.

Veja as fotos: