Nintendo e Tencent se unem e lançam novo jogo de Pokémon

A Pokémon Company, apoiada pela Nintendo, anunciou nesta quarta-feira um jogo online multiplataforma de batalhas entre Pokémons, desenvolvido com o Timi Studio, da Tencent, à medida que as duas gigantes dos jogos ampliam sua parceria reinventando a fórmula dos jogos da série Pokémon.

Em “Pokémon Unite”, equipes de cinco pessoas batalham com Pokémons em uma arena, com o jogo disponível no console Switch, da Nintendo e em smartphones. Sua data de lançamento ainda não foi anunciada.

A Nintendo está aprofundando a cooperação com a principal empresa de jogos da China, a Tencent, com as duas empresas formando em parceria para vender o Switch no mercado chinês.

A Tencent anunciou em julho passado que seu Timi Studio estava trabalhando em um novo jogo da série Pokémon. O estúdio por trás do bem-sucedido jogo para smartphones “Honor of Kings”, tem como alvo a expansão no exterior e contratou recentemente um diretor norte-americano da francesa Ubisoft.

As ações da Nintendo neste mês atingiram máximas de 12 anos, impulsionadas pelo aumento da demanda de consumidores em isolamento e o sucesso do jogo ‘Animal Crossing: New Horizons’.