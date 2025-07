Ninguém mais compra PC? Vendas despencam 30 milhões em 10 anos e seguem estagnadas

Desde 2015, o mercado global e brasileiro de computadores pessoais (PCs), incluindo desktops e notebooks, vivenciou um ciclo dinâmico de queda, recuperação e transformação. Esse período foi marcado por uma série de desafios, desde crises econômicas até mudanças no comportamento do consumidor.

Mais recentemente, inovações tecnológicas, como a inteligência artificial, prometem remodelar o setor nos próximos anos, com previsão de que 43% dos dispositivos vendidos em 2025 já integrem essa nova tecnologia. No entanto, no período dos últimos aproximadamente dez anos, a queda global nas vendas de PCs é estimada em cerca de 30 milhões de unidades – passando de 300 milhões para 273 milhões.

Entre os principais motivos para essa queda, estão o cenário econômico desafiador e incerto, tanto para consumidores individuais quanto para o setor corporativo, o alongamento do ciclo de vida dos PCs, a popularização de dispositivos móveis (smartphones e tablets) e os impactos geopolíticos, logísticos e tecnológicos.

Para os próximos anos, a empresa de pesquisa de mercado IDC (International Data Corporation) prevê que o mercado de PCs tradicionais crescerá a uma taxa inferior a 1% ao ano até 2029, devido à estabilização após a migração para dispositivos com Windows 11.

Panorama global

Em 2015, o mercado de PCs global registrou uma queda abrupta de 10,4%, com vendas abaixo de 300 milhões de unidades pela primeira vez desde 2008, no contexto da crise econômica global deflagrada nos EUA, totalizando cerca de 277,5 milhões de PCs.

Esse declínio foi impulsionado por uma combinação de fatores: a adoção crescente de dispositivos móveis como smartphones e tablets, crises econômicas que afetaram o poder de compra e o lançamento gratuito do Windows 10, que adiou a necessidade de atualizações de sistemas operacionais e trocas de equipamentos.

Nos anos seguintes, o mercado continuou a experimentar flutuações. De 2015 a 2022, as vendas globais seguiram com retrações ocasionais, com o total de unidades vendidas em 2022 caindo 16% em relação ao ano anterior, totalizando 285 milhões. Inflação, crises econômicas e menor demanda por atualizações foram fatores determinantes para o declínio.

Contudo, 2023 e 2024 trouxeram sinais de recuperação. No primeiro trimestre de 2024, as vendas globais chegaram a cerca de 59,8 milhões de unidades, quase no mesmo nível pré-pandemia. O mercado foi impulsionado pela desaceleração da inflação e pelo lançamento de PCs equipados com IA, uma tendência crescente que tem gerado grande interesse entre consumidores e empresas.

Apesar disso, a previsão para 2025 é de um crescimento modesto, com vendas globais de aproximadamente 273 milhões de PCs, um aumento de 3,7% em relação a 2024, mas ainda abaixo dos números de 2015. Destes, cerca de 43% dos dispositivos devem ser modelos com IA integrada. Até 2029, a previsão é de crescimento inferior a 1% ao ano.

Panorama brasileiro

O mercado de PCs no Brasil também enfrentou desafios significativos. Em 2015, o país sofreu uma queda severa de até 37% nas vendas, refletindo a crise econômica que atingiu a nação, além do crescente interesse por dispositivos móveis. Entre 2015 e 2022, o mercado brasileiro de PCs manteve volumes relevantes, mas seguiu os altos e baixos causados por fatores econômicos e incertezas fiscais.

Nos últimos anos, o cenário se manteve desafiador, com uma redução de 6,3% nas vendas no primeiro trimestre de 2023, totalizando cerca de 1,86 milhão de PCs vendidos – com destaque para a queda de 12,2% no setor corporativo.

Para 2025, espera-se um crescimento moderado de 4,6% no segmento de notebooks no Brasil, impulsionado pela renovação de parques tecnológicos e pela crescente adoção de dispositivos com IA integrada.

Tendências e desafios

Entre as principais tendências do mercado de PCs, a ascensão dos smartphones e tablets continuou a alongar o ciclo de vida dos PCs, diminuindo a necessidade de trocas frequentes. Além disso, o segmento corporativo tem sido um dos principais impulsionadores da renovação dos equipamentos, especialmente para suportar novas demandas de IA e segurança.

Os PCs voltados para gamers, híbridos e com funcionalidades específicas têm se mostrado os focos de inovação, com marcas como Lenovo e Apple liderando as vendas de modelos de alto desempenho. No entanto, apesar dos sinais de recuperação, o mercado ainda enfrenta desafios, como os altos preços dos dispositivos, tarifas comerciais e as incertezas econômicas que impactam tanto o consumidor quanto as empresas.