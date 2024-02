"Ninguém fica para trás": na maior feira tech do mundo, a busca por 3 bilhões de novos clientes

*O jornalista viajou a convite da Huawei

Barcelona - A abertura do Mobile World Congress (MWC 2024), a maior feira de tecnologia móvel do mundo, mostrou a preocupação do setor com um crescimento sustentável. Mats Granryd, diretor-geral da GSMA, associação global das operadoras, ressaltou que a prioridade é "não deixar ninguém para trás".

Granryd explicou que as operadoras têm 4,6 bilhões de clientes no mundo — falta, portanto, integrar 3,4 bilhões de pessoas. São potenciais clientes em países menos desenvolvidos, mas também idosos, o que representa um "gap de gênero" na adoção de smartphones e tecnologias móveis, como explica o executivo.

De 2020 para 2022, com a pandemia, 200 milhões de novas pessoas passaram a ter acesso a tecnologias móveis, mas a velocidade de integração está caindo, e precisa ser acelerada, segundo Granryd. "Novos clientes podem adicionar 230 bilhões de dólares à economia global", afirmou.

Não é só sobre IA

O crescimento mais inclusivo mostra como as operadoras e fabricantes de telefonia móvel estão preocupadas em mostrar suas ações ESG (sigla para ambiental, social e governança). Conquistar novos clientes, dentro dessa lógica, impulsiona os negócios e traz algum grau de justiça tecnológica.

Outra prioridade é mostrar como o setor investe para crescer sem aumentar sua pegada de carbono no mundo.

O faturamento das 3 maiores empresas de nuvem do planeta dobrou em 2022 e dobrou novamente em 2023, num enorme avanço no consumo de energia. Segundo estimativas do Greenpeace, o setor de TI consome cerca de 7% da energia do planeta, numa conta que tende a crescer cada vez mais.

Convidados notáveis

O MWC 2024 representa uma retomada da maior feira de tecnologia móvel após dois anos parado pela pandemia e de uma retomada gradual em 2023. Neste ano, assim como era até 2019, cerca de 90 mil pessoas devem passar pelos pavilhões do evento entre os dias 26 e 29 de fevereiro.

A abertura teve a presença do rei e do presidente da Espanha, e contou com um elenco de executivos que incluiu José Maria Álvarez-Pallete, CEO da Telefônica, e Satya Nadella, CEO da Microsoft, que falou por vídeo.

Fábio Napoli, diretor de tecnologia do Itaú, também participou da abertura, falando sobre como o banco usa Open Gateway (ou plataformas abertas) para desenvolver novas tecnologias.

"Em oito anos, o tráfego nas redes da Telefônica cresceu nove vezes, reduzindo o uso de energia", disse Álvarez-Palette. "Precisamos que a explosão no uso de tráfego seja sustentável no uso de energia". A estimativa da GSMA é que o uso de dados deve crescer quatro vezes até 2030.

Nadella falou da importância de colaboração entre as big techs e as empresas de telecom e, assim como seus colegas, defendeu uma nova base regulatória para o setor — um dos temas mais quentes do mercado de tecnologia, sobretudo na Europa, que tem avançado em multas e em novas leis de responsabilidade para o setor.

O tom de conciliação com nova regulação também foi defendido por Margherita Della Vale, CEO da Vodafone, que recentemente fechou um acordo de US$ 1,5 bilhão com a empresa de Nadella para ampliar o uso de IA e serviços de nuvem no setor de telecomunicações.

Granryd, da GSMA, afirmou que as operadoras vão investir 1,5 trilhão de dólares até 2030 em redes 5G, com o compromisso de não aumentar a pegada de carbono. O desafio é sustentar a explosão no uso da inteligência artificial que, segundo a instituição, deve pode adicionar 15 trilhões de dólares à economia global até 2030.

