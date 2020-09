Site de streaming de games cresce no Brasil e já tem 15 mi de usuários

Nesta terça-feira, 15, a plataforma de streaming Nimo TV completa dois anos desde que chegou ao Brasil, em 2018. Até o momento, a plataforma já conquistou mais de 15 milhões de usuários mensalmente ativos, que acompanham diversas categorias de jogos eletrônicos.

Versão global da chinesa Huya Tv e operada pela Tencent, a Nimo hoje é casa dos maiores nomes de jogos como Free Fire e Grand Theft Auto V. Concorrente direta da plataforma Twitch, a Nimo chegou ao Brasil com uma equipe formada inteiramente por brasileiros, com o objetivo de conquistar um novo público local.

A chegada da plataforma no país coincidiu com o começo do sucesso de Free Fire, jogo de batalha real para dispositivos móveis. A Nimo, portanto, começou com foco em jogos mobile e hoje transmite, com exclusividade, grandes equipes competitivas – como Loud e Los Grandes.

Segundo Rodrigo Russano, gerente da marca no Brasil, a Nimo conseguiu crescer pela praticidade. “Grande parte dos usuários que cresceram na plataforma começaram realizando transmissões sem grandes equipamentos, apenas com o celular”, disse Russano. Um exemplo é o streamer Cerol, cujo nome verdadeiro é Lucio dos Santos Lima, que começou no Free Fire pela plataforma e hoje é um dos produtores de conteúdo mais conhecidos da plataforma.

Embora o foco inicial tenha sido no Free Fire, Russano comentou que está havendo um crescimento para categorias de jogos variados e lifestyle. League of Legends, Valorant, PUBG e conteúdos como desenho e dança estão crescendo bastante na plataforma. A entrada de equipes esportivas como Kabum e Santos, que competem em vários jogos, também chamou mais público para a Nimo TV”, completou Russano.

O gerente disse que 65% do público assiste a esportes eletrônicos, e o Brasil é hoje o país com retorno mais relevante entre os 14 países onde a Nimo TV já está operando.

Questionado sobre o aumento da presença de conteúdo de League of Legends na plataforma, Russano acredita que o novo modelo do Campeonato Brasileiro de LoL irá impactar bastante o cenário e fazer com que o jogo tenha uma audiência ainda maior na plataforma.

Em comparação com a Twitch, uma de suas principais rivais no mercado brasileiro, a Nimo Tv ainda possui um público menor. Com mais de 140 milhões de usuários ativos globalmente, o Brasil representa o segundo país que mais consome conteúdo da Twitch no mundo, de acordo com uma análise realizada pela Labs News.

Durante a pandemia, a Nimo cresceu mais de 25%. Russano acredita que o foco em inclusão tecnológica torne a plataforma bastante acessível para qualquer um que quiser realizar transmissões ao vivo, independente do tema. Com um investimento de mais de 460 milhões de dólares da Tencent, a Nimo Tv hoje almeja expandir para o maior número de categorias possível.

Desde a chegada da plataforma no país, foram mais de 50 milhões de downloads do aplicativo. Para o futuro da plataforma, Russano comentou que irão anunciar parceria com nomes relevantes do cenário de jogos e eSports – mas não especificou uma data para os novos anúncios.